Suspendu depuis le 13 décembre dernier suite à sa mandale dans les gencives de Jusuf Nurkic, Draymond Green va retrouver le chemin de l’entraînement, rapprochant ainsi sa date de retour en match officiel.

Draymond Green devrait très prochainement retrouver les parquets après presque un mois de suspension. Lui qui a été suspendu par la NBA pour une durée indéterminée (une première dans la ligue) suite à un énième coup de sang sur le pivot bosnien des Suns, survenu peu de temps après sa guillotine façon Khabib sur Rudy Gobert. Le molosse des Warriors va retourner au centre d’entraînement de sa franchise afin de se préparer à revenir dans les meilleures conditions possibles selon Adrian Wojnarowski.

Golden State’s Draymond Green — on an indefinite league suspension since Dec. 13 — is expected to return to the Warriors’ facility in the coming days to start ramping up to resume play again, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2024

Bien évidemment, Adam Silver et la NBA ont la main sur la date de retour de Draymond Green, et il devrait encore manquer son onzième match consécutif face aux Nuggets cette nuit, mais tous ces éléments vont dans le sens d’un retour, et d’un Dray qui satisfait aux exigences de la ligue quant à un potentiel retour sur les terrains, lui qui est obligé de suivre un certain nombre de meetings en guise de “thérapie”. Le joueur est resté en contact avec sa franchise, tout en faisant en sorte que “chacun ait son espace” selon les dires de Steve Kerr. En l’absence de leur plaque tournante et avec Jonathan Kuminga qui prend sa place dans le 5 majeur, les Warriors ont un bilan de 6-5 et galèrent toujours à être réguliers. Le retour du berger allemand de l’équipe devrait faire du bien à l’équipe, jusqu’à – on ne l’espère évidemment pas – son potentiel nouveau pétage de plombs.