Draymond Green a (encore) craqué.. Déjà expulsé il y a quelques semaines après un mauvais geste sur Rudy Gobert, l’ailier-fort a cette fois frappé Jusuf Nurkic lors du match face aux Suns. Le pitbull risque une nouvelle suspension..

Il faut croire que Draymond Green n’apprendra jamais de ses erreurs… Un mois quasiment jour pour jour après sa prise de judo sur notre Rudy national, le joueur des Warriors a encore montré son pire visage cette nuit face à Phoenix. À la lutte avec Jusuf Nurkic sur une remise en jeu, Draymond s’est retourné brusquement et dans un geste d’humeur a frappé le Bosnien à la tête.

Draymond Green has been ejected after striking Jusuf Nurkić

(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/iGc4HUkIAD

— Sports Illustrated (@SInow) December 13, 2023

Expulsé après review, le pitbull des Dubs risque à présent de voir Adam Silver et la NBA lui tomber dessus. Son mauvais geste sur Rudy Gobert lui avait valu 5 matchs de suspension. Cette récidive si proche ne risque pas de l’aider face à la commission de discipline de la Ligue.

