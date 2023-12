5 matchs au programme de notre mardi soir et on a eu de quoi s’occuper du côté des parquets US. On vous raconte tout ça dans le résumé de la nuit !

Scores et stats de la nuit

Celtics – Cavs : 120-113 (stats)

– Cavs : 120-113 (stats) Mavs – Lakers : 127-125 (stats)

– Lakers : 127-125 (stats) Bulls – Nuggets : 106-114 (stats)

: 106-114 (stats) Suns – Warriors : 119-116 (stats)

– Warriors : 119-116 (stats) Clippers – Kings : 119-99 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Luka Doncic et les Mavs font régner leur loi face aux Lakers (127-125)

Malgré une entame horrible, les Celtics ont réussi à retourner les Cavs au TD Garden. Pas la victoire la plus impressionnante mais une victoire malgré tout.

Nikola Jokic s’est fait expulser au bout de 15 minutes pour la nuit spéciale Serbie à Chicago à cause de quelques mots non appréciés aux arbitres. Pas de quoi empêcher les Nuggets d’aller gagner dans l’Illinois avec notamment un très bon Reggie Jackson.

Draymond Green expulsé pour un mauvais geste, Wiggins et Thompson à côté de la plaque, les Warriors ne sont pourtant pas passés loin d’un braquage à Phoenix. Le banc des Dubs a bien répondu présent mais Devin Booker a géré les affaires courantes dans le money time.

Portés par un Kawhi Leonard en feu, les Clippers n’ont jamais tremblé face aux Kings. Petit ombre au tableau pour les Angelinos, Paul George n’a joué que la première mi-temps à cause d’une douleur à l’aine. Une précaution selon Tyronn Lue.

Le highlight de la nuit

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

