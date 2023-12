Plus clutch dans le money time et portés par un collectif à la hauteur autour de Luka Doncic, les Mavs s’offrent les Lakers et continuent leur belle série du moment. 4ème victoire de rang pour Dallas.

Ces matchs entre Mavs et Lakers sont décidément toujours aussi indécis jusqu’au bout. En back-to-back et encore privé de Kyrie Irving, Dallas n’a pas montré de signes de fatigue cette nuit. Dominateurs en première période, les Mavs ont récité leurs gammes avec une attaque brillante autour d’un Luka Doncic qui ne force rien et qui fait parler comme toujours sa magie pour trouver ses copains démarqués (33 points, 17 passes, 6 rebonds). Immense match du magicien slovène.

En face, les Lakers peuvent compter sur un Anthony Davis qui domine à l’intérieur (37 points, 11 rebonds), imité en seconde mi-temps par le coup de chaud de LeBron James (33 points, 9 passes, 8 rebonds). Insuffisant pour autant pour mener les Lakers à la victoire.

Menés de 10 longueurs à la pause, les Angelinos étaient pourtant revenus avec le couteau entre les dents pour reprendre le lead juste avant le money time (95-93), mais Dallas a su taper fort au bon moment dans le dernier acte pour finir le boulot. Autour d’un Doncic royal, impossible de ne pas parler des lieutenants. En sortie de banc, Tim Hardaway Jr. (32 points) a débuté la rencontre en mode Kobe Bryant et il a donné son corps à la science à plus d’une reprise sur des passages en force. Grant Williams a aussi joué son rôle avec un bel impact défensif et beaucoup d’adresse de loin.

Le facteur X se nomme néanmoins Dante Exum. L’Australien grapille du temps de jeu depuis quelques matchs et il en fait bon usage. Le guard finit la rencontre à 26 points dont 17 dans le money time et c’est lui qui finit le suspense à moins d’une minute du match. En totale confiance au shoot, Dante a planté 7 de ses 9 tirs du parking ! Une belle résurrection pour celui qui a tant souffert des blessures dans son début de carrière.

