Lakers, Mavs et Blazers dans les tranchées : voici tous les scénarios pour les places 5-6-7 des Playoffs

Plus que trois nuits de NBA, mais trois fois plus de transpiration que d’habitude. Après avoir fait le point dans la Conférence Est, on passe à l’Ouest ! Lakers, Mavs et Blazers sont dans les tranchées actuellement, afin de déterminer les places 5-6-7 de leur classement en amont des Playoffs 2021. Mais qui va finir où ? Et qui veut avoir giga mal au crâne en matant tous les scénarios possibles et imaginables ? Vamos.

On prend les mêmes, et on recommence ! Avec toutes les histoires de tie-breakers, de jeu de classement, de meilleures ou pires opposition au premier tour des Playoffs, cette ultime semaine de saison régulière devrait nous réserver un paquet de scénarios excitants. C’est aussi une fin de semaine au sein de laquelle les questions se multiplient, comme celles que l’on voit autour des règles qui existent pour ranger les équipes. Comment a-t-on Dallas devant Portland ? Et quid des Lakers s’ils finissent leur saison en perfect ? Cela tombe bien, on a un café dans le sang et une folle envie d’exploser notre crâne en vous proposant un maximum de réponses. Du coup, installez-vous peinard, on va vous expliquer tout ça tout de suite.

Déjà, commençons par un point dans le classement de la Conférence Ouest ce vendredi 14 mai, après les matchs de cette nuit.

La défaite controversée de Portland à Phoenix a changé la donne à l’Ouest. Désormais, ce ne sont pas les Blazers mais bien les Mavs qui sont 5èmes de la Conférence Ouest, pendant que les Lakers (7èmes) sentent l’odeur de la bête de l’Oregon blessée en 6ème position.

Mais alors comment savoir qui va finir à quelle place ? Et bien justement, voici les scénarios à anticiper ci-dessous.

Tout d’abord, regardons les matchs restants à jouer pour ces trois équipes :

Mavericks (41-29) : vs Toronto + à Minnesota

vs Toronto + à Minnesota Blazers (41-30) : vs Denver

vs Denver Lakers (40-30) : à Indiana + à New Orleans

Sur le papier, les avantages sont différents. On peut considérer que Portland a une belle option à saisir en n’ayant plus qu’un match à jouer, et qu’il sera à domicile face à des Nuggets qui auront certainement envie de cimenter leur 4ème place à l’Ouest. Mais cela laisse aussi peu d’options aux Blazers, qui devront s’assurer de s’imposer après avoir vécu une grosse désillusion à Phoenix cette nuit. Côté Mavs, l’analyse a deux penchants. On peut aborder le match à domicile contre Toronto comme une aubaine, mais peut-on en dire autant d’un déplacement au finish à Minnesota ? Les Wolves ne lâchent rien sur cette fin de régulière, voulant créer un momentum excitant pour la saison prochaine. Il y a de bonnes chances pour qu’Anthony Edwards et ses potes donnent tout dans la bataille. Enfin, pour les Lakers, deux matchs on the road mais deux rencontres que les champions en titre peuvent et doivent gagner. Les Pacers sont décimés dans leur roster, les Pelicans également. On a donc, pour chaque équipe, son propre challenge. Et à chacun sa manière d’y voir un mini-avantage sur la concurrence.

Maintenant, observons les scénarios possibles jusqu’à lundi matin, et les classements différents qui peuvent avoir lieu, avec un rappel important sur les règles des tie-breakers. Car pour une équipe comme Dallas, qui est leader de sa division, un scénario avec tout le monde à égalité irait clairement dans leur sens. Dans les confrontations directes, les Lakers n’ont aucun tie-breaker, tandis que les Blazers ont remporté 2 de leurs 3 matchs contre Dallas cette saison. C’est donc Portland qui, dans des duels équipe contre équipe, peut bomber le torse.

Mavs font 2-0 / Blazers 1-0 / Lakers 2-0 : Mavs en 5, Blazers en 6, Lakers en 7

: Mavs en 5, Blazers en 6, Lakers en 7 Mavs font 2-0 / Blazers 1-0 / Lakers 1-1 : Mavs en 5, Blazers en 6, Lakers en 7

: Mavs en 5, Blazers en 6, Lakers en 7 Mavs font 2-0 / Blazers 0-1 / Lakers 2-0 : Mavs en 5, Lakers en 6, Blazers en 7

: Mavs en 5, Lakers en 6, Blazers en 7 Mavs font 1-1 / Blazers 1-0 / Lakers 2-0 : Mavs en 5, Blazers en 6, Lakers en 7

: Mavs en 5, Blazers en 6, Lakers en 7 Mavs font 1-1 / Blazers 1-0 / Lakers 1-1 : Blazers en 5, Mavs en 6, Lakers en 7

: Blazers en 5, Mavs en 6, Lakers en 7 Mavs font 1-1 / Blazers 0-1 / Lakers 2-0 : Mavs en 5, Lakers en 6, Blazers en 7

: Mavs en 5, Lakers en 6, Blazers en 7 Mavs font 1-1 / Blazers 0-1 / Lakers 1-1 : Mavs en 5, Blazers en 6, Lakers en 7

: Mavs en 5, Blazers en 6, Lakers en 7 Mavs font 1-1 / Blazers 1-0 / Lakers 0-2 : Blazers en 5, Mavs en 6, Lakers en 7

: Blazers en 5, Mavs en 6, Lakers en 7 Mavs font 0-2 / Blazers 1-0 / Lakers 2-0 : Blazers en 5, Lakers en 6, Mavs en 7

: Blazers en 5, Lakers en 6, Mavs en 7 Mavs font 0-2 / Blazers 1-0 / Lakers 1-1 : Blazers en 5, Mavs en 6, Lakers en 7

: Blazers en 5, Mavs en 6, Lakers en 7 Mavs font 0-2 / Blazers 0-1 / Lakers 2-0 : Lakers en 5, Blazers en 6, Mavs en 7

: Lakers en 5, Blazers en 6, Mavs en 7 Mavs font 0-2 / Blazers 0-1 / Lakers 1-1 : Mavs en 5, Blazers en 6, Lakers en 7

Il existe évidemment d’autres scénarios, mais nous vous partageons ici les grandes lignes pour dégager les points les plus importants à avoir en tête dans ce dernier virage. Premièrement, comme on peut le voir dans la plupart des scénarios, c’est Dallas qui possède le plus son destin entre ses mains. Avec deux matchs à jouer, le tie-breaker à 3 équipes en leur possession (leader de division) et la majorité des scénarios qui les envoient en 5ème place, les potes de Luka Doncic doivent avant tout gérer leurs victoires pour ne pas se faire de frayeur. Ensuite viendra ensuite cette opposition entre Denver et Portland, pour le dernier match de la régulière des Blazers, et qui vaudra son pesant de cacahuètes. En effet, une victoire de Damian Lillard et compagnie pourrait mettre la pression sur les Lakers et les Mavs, qui devront eux faire un perfect pour ne pas se faire dépasser par Portland. Pour rappel, il y a de bonnes chances pour que l’équipe en 6ème place affronte les Clippers au premier tour des Playoffs. Un petit duel entre angenilos est-il possible ? Oui, mais cela passera avant tout par un perfect des Lakers, deux matchs en déplacement et deux victoires. Si AD et ses boys assurent cela, les Blazers ne pourront pas choke contre Denver sous peine de chuter salement au finish. Ce qui est sûr, pour ceux qui se posent la question à Los Angeles ou Rungis en se bouffant les doigts, c’est qu’il existe des scénarios sans play-in tournament pour les Lakers, mais cela devra passer par aucune défaite en trois jours, et un peu de chance pour que Dallas et les Blazers se prennent les pieds dans le tapis.

Vous nous suivez encore ? Très bien, cela veut dire que vous avez survécu à ce combo de plusieurs scénarios. Mavs, Blazers et Lakers vont nous faire rêver jusqu’à lundi matin, c’est à vous de nous dire qui vous voyez désormais aux places 4-5-6 de la Conférence Ouest.