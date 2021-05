La course au tanking et à la Draft 2021 : les Raptors ont tellement lâché l’affaire qu’ils nous font passer Stanley Johnson pour LeBron James

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hornets – Clippers : 90-113

Pacers – Bucks : 133-142

Hawks – Magic : 116-93

Heat – Sixers : 106-94

Knicks – Spurs : 102-98

Bulls – Raptors : 114-102

Grizzlies – Kings : 116-110

Wolves – Nuggets : 103-114

Suns – Blazers : 118-117

Bonne opération du jour – Raptors, Magic et Wolves : forcément, on parle d’équipes qui ont perdu, vous connaissez à connaitre la chanson. Cette nuit, à ce petit jeu-là les Raptors ont fait très fort puisque non contents d’avoir mis les 42 meilleurs basketteurs de leur franchise au repos, ils ont donc réussi, tout en perdant, à nous faire croire que Stanley Johnson avait du potentiel. Et si les Dinos arrivent cet été à le refiler ne serait-ce que pour une tranche de pâté, disons que ce sera déjà une belle affaire. Jolie défaite également du Magic qui garde sa place au chaud sur le podium de la lose, alors que les Wolves ont également perdu et prient toujours pour ne pas devoir filer leur pick aux Warriors.

Mauvaise opération du jour – Cavs, Thunder et Pistons : ces messieurs n’ont pas joué cette nuit mais leur place sur le podium final est menacée, alors ces messieurs s’évertueront probablement ce soir à nous offrir leurs plus belles saucisses du parking afin de rétablir un peu la hiérarchie.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Wizards – Cavs

2h : Pistons – Nuggets

– Nuggets 2h : Sixers – Magic

2h : Thunder – Jazz

– Jazz 3h : Mavs – Raptors

3h : Rockets – Clippers

– Clippers 3h : Grizzlies – Kings

3h30 : Warriors – Pelicans

Rappel concernant la Lottery :