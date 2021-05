NBA Top 10 du jour : JaKarr Sampson a tenté de bâcher Giannis Antetokounmpo, il aurait mieux fait de s’abstenir

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : ok donc on a Jonas Valanciunas qui pénètre pour lâcher un dunk dans le trafic. Ça commence bien tout ça.

#9 : on enchaîne avec Paul Millsap qui lâche une passe aveugle en contre-attaque. Mais c’est quoi ce Top 10 ?!?

#8 : ensuite, on a Dwight Howard qui fait ficelle du logo. Non on déconne, c’est Rajon Rondo qui envoie un caviar à Kawhi Leonard.

#7 : Ja Morant fait son apparition habituelle en claquant un gros tomar sur une remise en jeu de Kyle Anderson.

#6 : Anthony Edwards est peut-être le futur Rookie de l’Année, en tout cas il monte toujours aussi haut.

#5 : décidément, c’était la soirée de Jonas Valanciunas, au grand dam de Richaun Holmes.

#4 : Reggie Jackson en protecteur d’arceau, ceci n’est pas une blague.

#3 : Karl-Anthony Towns s’est transformé en Karl-LeBron Towns le temps d’une passe laser pour Jarred Vanderbilt.

#2 : JaKarr Sampson a vraiment cru qu’il pouvait bâcher Giannis Antetokounmpo. Lol.

#1 : Coby White s’est envolé dans la Windy City.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !