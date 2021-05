Atlanta, Miami et New York à la bataille : voici tous les scénarios pour les places 4-5-6 des Playoffs

Plus que trois nuits de NBA, mais trois fois plus de transpiration que d’habitude. Atlanta, New York et Miami sont actuellement opposés dans une grosse battle, afin de déterminer les places 4-5-6 dans la Conférence Est en amont des Playoffs 2021. Mais qui va finir où ? Et qui veut avoir giga mal au crâne en matant tous les scénarios possibles et imaginables ? Vamos.

Avant hier, nous vous proposions un premier aperçu de cet embouteillage fou-dingue qui va rythmer les coeurs des fans sur les derniers jours de cette semaine épique. En effet, les Hawks, le Heat et les Knicks ne savent pas encore à quelle place vont-ils finir, en sachant que le 6ème affrontera les Bucks ou les Nets au 1er tour des Playoffs… Le genre de perspective peu kiffante, et qui impose forcément aux trois franchises citées à l’instant de tout donner dans la bataille. Il est donc important de réaliser une nouvelle update, car cette nuit de matchs en NBA a apporté de nouveaux résultats et n’a pas arrangé les affaires des fans.

Victoire du Heat (vs Philly), victoire des Hawks (vs Orlando) et victoire des Knicks (vs San Antonio) : check, check, check.

Mais alors comment savoir qui va finir à quelle place ? Et bien justement, voici les scénarios à anticiper ci-dessous.

Tout d’abord, regardons les matchs restants à jouer pour ces trois équipes :

Atlanta (40-31) : vs Houston

vs Houston Miami (39-31) : à Milwaukee + à Detroit

à Milwaukee + à Detroit New York (39-31) : vs Charlotte + vs Boston

Ce sont les Hawks qui ont, sur le papier, leur destin entre leurs mains. Affronter les Rockets n’est pas une dinguerie quand on voit les intentions de Houston sur cette fin de saison. Cependant, comme vous pouvez l’imaginer, les jeux de tie-breakers entrent en jeu ici. Car pour New York et Miami qui ont un match de plus à jouer, tout pourrait être chamboulé dans le classement de la Conférence Est avec un perfect jusqu’à dimanche. Voici donc les scénarios possibles jusqu’à lundi matin, et les classements différents qui peuvent avoir lieu, avec un petit rappel sur les règles des tie-breakers.

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Atlanta fait 1-0 / Miami 2-0 / New York 2-0 : Hawks en 4, Heat en 5, Knicks en 6

: Hawks en 4, Heat en 5, Knicks en 6 Atlanta fait 1-0 / Miami 1-1 / New York 2-0 : Knicks en 4, Hawks en 5, Heat en 6

: Knicks en 4, Hawks en 5, Heat en 6 Atlanta fait 1-0 / Miami 2-0 / New York 1-1 : Hawks en 4, Heat en 5, Knicks en 6

: Hawks en 4, Heat en 5, Knicks en 6 Atlanta fait 1-0 / Miami 1-1 / New York 1-1 : Hawks en 4, Heat en 5, Knicks en 6

: Hawks en 4, Heat en 5, Knicks en 6 Atlanta fait 0-1 / Miami 2-0 / New York 2-0 : Heat en 4, Knicks en 5, Hawks en 6

: Heat en 4, Knicks en 5, Hawks en 6 Atlanta fait 0-1 / Miami 1-1 / New York 2-0 : Knicks en 4, Hawks en 5, Heat en 6

: Knicks en 4, Hawks en 5, Heat en 6 Atlanta fait 0-1 / Miami 1-1 / New York 1-1 : Hawks en 4, Heat en 5, Knicks en 6

La plupart des yeux seront donc tournés, d’abord, vers ce match entre Hawks et Rockets qui n’a pas l’air si équilibré sur le papier mais pourrait déterminer bien des choses. En effet, Atlanta a une main sur le volant pour éviter de tomber en 6 et ainsi affronter Bucks ou Nets au premier tour des Playoffs. Pour le Heat, un scénario en 4ème place passe avant tout par un revers d’Atlanta contre Houston. Vient ensuite l’interrogation sur le match entre Miami et Milwaukee. Que vont faire les Bucks ? Vu la forme des deux équipes, difficile de savoir qui va l’emporter. Une victoire du Heat mettrait une pression énorme sur les Knicks, et une défaite ouvrirait une porte XXL pour Julius Randle et sa bande. Les probabilités penchent, aujourd’hui, vers des Hawks en 4 devant le Heat en 5 et les Knicks en 6, mais si cette fin de saison NBA nous a bien prouvé une chose, c’est que tout pouvait arriver. New York devra, quoi qu’il arrive, battre ses deux adversaires, pas la plus petite des affaires quand on voit l’importance qu’aura le prochain match pour Charlotte.

Vous nous suivez encore ? Très bien, cela veut dire que vous avez survécu à ce combo de plusieurs scénarios. Atlanta, New York et Miami vont nous faire rêver jusqu’à lundi matin, c’est à vous de nous dire qui vous voyez désormais aux places 4-5-6 de la Conférence Est.