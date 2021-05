Officiel, on connaît les horaires des 15 matchs de dimanche : spoiler ça va être N’IM-POR-TE-QUOI

On les attendait impatiemment, ils sont tombés ce jeudi. Les horaires pour les matchs du week-end, et notamment ceux de la dernière journée de la saison régulière dimanche, sont désormais connus. On vous prévient, ça va être la folie !

C’est bon, on est fixés. Le programme est sorti, on peut tous s’organiser et se préparer bien comme il faut pour vivre à fond les derniers matchs de saison régulière, les matchs qui définiront le tableau du play-in tournament à venir et des prochains Playoffs. Jusqu’à aujourd’hui, les horaires des rencontres de samedi et dimanche n’étaient pas connus, même si Shams Charania avait apporté quelques indications en début de semaine. Shams va peut-être devoir changer certaines de ses sources car le programme qu’on voit désormais sur ESPN ne correspond pas trop trop à ce qu’il avait indiqué. La folle soirée de dimanche, qui comporte 15 rencontres et donc les 30 équipes NBA, va bien démarrer en soirée chez nous puisque les trois premiers matchs commenceront à 19h heure de Châteauroux, mais une grande partie du programme se déroulera bien en pleine nuit, comme d’hab’. 10 matchs sur 15 se joueront entre 1h et 6h du matin. Il n’y aura absolument aucun moment pour respirer. La seule pause qu’on aura dans cette soirée de dingue, c’est celle entre minuit et 1h, entre la fin du match Warriors – Grizzlies et le début des rencontres de nuit. Et comme Golden State et Memphis sont au coude-à-coude au classement, on ne serait pas surpris d’avoir une prolongation en plus, tout ça avec un Allez Café maison.

Vous la voyez la pause entre 00h et 01h…? Ouais ? Bah allez café à FOND ☕️☕️☕️☕️ https://t.co/65sHKxsP7d — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2021

Batailles pour les premières places, positionnement en vue des Playoffs, spots pour le play-in tournament… il y aura de l’enjeu aux quatre coins des States et on vous conseille de bien faire les courses demain afin de pouvoir tenir ce week-end. La bonne nouvelle, c’est que vous pourrez dormir dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, la veille du finish, seulement six rencontres sont prévues au programme, dont cinq en soirée. Mis à part le Bucks – Heat de 2h du matin, qui pourrait servir de preview d’un premier tour de Playoffs, les autres matchs commenceront à 19h ou 20h. Clairement, ce sera l’occasion de bien charger les batteries. Ah, attendez, on nous dit dans l’oreillette qu’une cérémonie épique est prévue samedi pour l’intronisation de Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett au Hall of Fame. Bon bah les heures de sommeil attendront hein.

Pas besoin d’y aller par quatre chemins, on est sur le point de vivre un week-end de folie. Entre le Hall of Fame samedi et le programme insensé de dimanche, ça va être tout simplement épique. Et dire que ce n’est que l’apéro avant le play-in tournament et les Playoffs…

Source texte : ESPN