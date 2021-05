On en sait un peu plus sur le programme des deux dernières soirées NBA : deux conseils, hydratez-vous et prenez des RTT

Avec les Playoffs et le play-in tournament qui approchent, la tension monte et l’excitation aussi. La fin de la saison régulière s’annonce assez épique, notamment les deux derniers jours où beaucoup de choses devraient se jouer. Et on en sait un peu plus sur les horaires du grand finish.

Si on connait évidemment déjà toutes les affiches des deux dernières journées de la saison régulière 2020-21, la NBA n’a pas encore communiqué officiellement sur les horaires des différents matchs. Aujourd’hui, quand vous allez sur ESPN ou n’importe quel autre site pour checker le programme, un « TBD » apparaît à côté des rencontres de samedi et dimanche prochain, « TBD » signifiant « To Be Determined », « à déterminer » pour ceux qui galèrent un peu en anglais. La NBA laisse volontairement planer le doute pour ces ultimes matchs qui devraient recouvrir de nombreux enjeux. Car dans ce genre de cas, quand vous avez plusieurs rencontres différentes qui concernant le même enjeu (par exemple pour décrocher la sixième place de conférence et éviter le pay-in tournament), c’est évidemment mieux qu’elles soient jouées en même temps. Non seulement pour le suspense, mais surtout pour éviter toute dérive de match arrangé. Pour la petite histoire et les fans de foot, recherchez « Disgrace of Gijon » sur Google et vous comprendrez de quoi on parle. Cependant, même si rien n’est officiel pour le moment, Shams Charania de The Athletic vient de lâcher un tweet apportant des précisions sur le programme du samedi 15 et du dimanche 16 mai.

For NBA’s final day of regular season on May 16, all 30 teams — 15 games — will play in afternoon starting between 12-3:30 pm ET. All six games Saturday will be between same afternoon times. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2021

La dernière journée de la saison régulière, qui comportera 15 matchs et qui impliquera donc l’ensemble des 30 équipes NBA, se jouera à partir de midi heure de New York, tandis que les derniers matchs commenceront à 15h30. Pour nous qui vivons du mauvais côté de l’Atlantique, cela signifie que la soirée débutera à 18h et se terminera aux alentours de minuit, quand les matchs de 21h30 toucheront à leur fin. Pas besoin d’y aller par quatre chemins, la soirée du dimanche 16 mai risque d’être particulièrement épique, et si vous bossez le lundi, on vous conseille de poser un RTT direct. Les derniers matchs de saison régulière – où tout va se jouer ou presque en vue du play-in tournament et des Playoffs – à des horaires « français », franchement c’est juste de la bombe. Pour la qualité des rencontres on peut avoir quelques doutes, car on voit souvent des purges dans les matchs qui se jouent tôt aux States, mais nous on signe direct. De plus, toujours d’après Shams, ce sera similaire la veille, lors des six matchs du samedi. Donc, pour résumer :

Samedi 15 mai

Nets – Bulls

Pacers – Lakers

Bucks – Heat

Wolves – Celtics

Knicks – Hornets

Spurs – Suns

Tous ces matchs commenceront entre 12h et 15h30 heure de New York, 18h et 21h30 heure de Châteauroux.

Dimanche 16 mai

Hawks – Rockets

Nets – Cavaliers

Bulls – Bucks

Pistons – Heat

Warriors – Grizzlies

Wolves – Mavericks

Pelicans – Lakers

Knicks – Celtics

Thunder – Clippers

Sixers – Magic

Blazers – Nuggets

Kings – Jazz

Spurs – Suns

Raptors – Pacers

Wizards – Hornets

Tous ces matchs commenceront entre 12h et 15h30 heure de New York, 18h et 21h30 heure de Châteauroux.

On connaît la fourchette pour les horaires des derniers matchs, on attend désormais des précisions supplémentaires pour avoir le programme exact et pouvoir s’organiser de la meilleure des manières afin de ne rien rater. Préparez-vous, on va vivre un week-end de fou furieux !

Source texte : The Athletic