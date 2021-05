NBA Top 10 du jour : Anthony Davis a retrouvé toutes ses sensations, et ce n’est pas Phoenix qui dira le contraire

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : pour bien commencer la semaine, quoi de mieux qu’un tir du parking signé… Boban Marjanovic. NBA, where amazing happens !

#9 : Miles Bridges n’est pas là pour faire le show à Charlotte, alors Jalen McDaniels s’en charge.

#8 : la connexion R.J. Hampton – Donta Hall peut faire des merveilles dans le monde de Mickey.

#7 : Chimezie Metu a décidé de se mettre au volley.

#6 : Nickeil Alexander-Walker from way way way way way downtown.

#5 : quand Zach LaVine pénètre dans une raquette, ça fait peur. Même son copain Nikola Vucevic a flippé.

#4 : les Cavs continuent de perdre, mais au moins Isaac Okoro s’est dévoué pour mettre un peu de piment dans leurs défaites.

#3 : Richaun Holmes commence à être un habitué du Top 10. En même temps, quand on voit ce qu’il sort comme action…

#2 : il est souvent discret, mais P.J. Washington peut vraiment décoller quand il décide de déployer ses ailes.

#1 : Anthony Davis a été juste monstrueux cette nuit, et une action suffit pour résumer son match.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !