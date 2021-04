NBA Top 10 du jour : c’était la nuit des posters, avec Rui Hachimura qui souhaite un bon retour à Anthony Davis

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : les Blazers ont roulé sur les Grizzlies cette nuit, et Jusuf Nurkic en a profité pour se faire plaisir.

#9 : aucun lay-up n’est impossible pour Devonte’ Graham.

#8 : son copain des Hornets Miles Bridges fait une nouvelle apparition avec un gros tomar, comme d’hab on a envie de dire.

#7 : Dwight Howard a beau avoir 35 balais, il peut encore décoller pour conclure un violent alley-oop.

#6 : Nikola Jokic qui bâche Zion Williamson pour donner la victoire aux Nuggets, tout est vrai dans cette phrase.

#5 : on n’arrête plus les Wizards, et personne ne peut arrêter… Chandler Hutchison en contre-attaque.

#4 : qui a dit que Paul Millsap ne savait plus sauter ?

#3 : retour dans le capitale, et cette fois-ci c’est Daniel Gafford qui se tape Kyle Kuzma.

#2 : décidément, les Wizards ont maltraité les Lakers cette nuit. Même Anthony Davis a pris cher par Rui Hachimura.

#1 : on reste dans la catégorie des posters pour l’action de la nuit. Bam Adebayo a tout simplement escaladé le mont Poeltl.

Pour les images c'est juste en dessous, y'a plus qu'à cliquer.