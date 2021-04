Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Blazers qui remettent le bleu de chauffe au meilleur des moments

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un tankico remporté par le Magic, les Sixers qui balaient du faucon, les Wizards solides face aux Lakers, Boston qui réagit parce que le J c’est le S, les Blazers qui battent enfin Memphis, Nikola Jokic futur DPOY, Chris Paul qui mériterait presque d’être sur le podium MVP, les Suns de retour en Playoffs pour la première fois depuis mille ans et les Kings toujours plus Kings même si on dit ça tous les matins. Pfiou, quelle nuit.

Cavs – Magic : 104-109

Sixers – Hawks : 127-83

Wizards – Lakers : 116-107

Celtics – Hornets : 120-111

Knicks – Bulls : 113-94

Heat – Spurs : 116-111

Grizzlies – Blazers : 109-130

Nuggets – Pelicans : 114-112

Suns – Clippers : 109-101

Kings – Jazz : 101-154

1h : Pistons – Mavericks

1h : Pacers – Nets

2h : Rockets – Bucks

2h : Wolves – Warriors

3h : Thunder – Pelicans

3h : Nuggets – Raptors

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et dix matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !