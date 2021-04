La course aux Playoffs : c’est officiel, les Suns sont de retour en postseason après 300 ans d’absence

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Cavs – Magic : 104-109

Sixers – Hawks : 127-83

Wizards – Lakers : 116-107

Celtics – Hornets : 120-111

Knicks – Bulls : 113-94

Heat – Spurs : 116-111

Grizzlies – Blazers : 109-130

Nuggets – Pelicans : 114-112

Suns – Clippers : 109-101

Kings – Jazz : 101-154

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

Bonne opération du jour – Knicks et Suns : alors, évidemment, on aurait pu mentionner également les victoires des Celtics, des Sixers, des Blazers ou du Heat, car toute victoire acquise d’ici au 16 ami compte quasiment double. Focus aujourd’hui sur la belle opération des Knicks, vainqueurs virils des Bulls et tout heureux de voir que la réserve des Hawks se faisait dans le même temps voler dans les plumes par les Sixers. Calendrier de fou à venir pour les hommes de Tom Thibodeau alors on ne va pas cracher sur la win de la nuit, loin de là. Pour les Suns ? Pas le même délire puisque les disciples de Chris Paul ont montré les biceps face aux Clippers, éloignant un peu plus leur victime du soir au classement, et, surtout, profitant de cette victoire pour officialiser leur place en Playoffs et ce pour la première fois depuis 2010. Une éternité, rayée de la feuille par un meneur de jeu… éternel, va falloir qu’on en parle très vite.

Mauvaise opération du jour – Bulls et Lakers : les Hawks et les Clippers bien sûr, pour les raisons mentionnées ci-dessus, les Spurs aussi, défaits par le Heat, mais surtout et c’est notre rapport du matin entre ragots et potins : les Lakers et les Bulls. Côté Californie la défaite de la nuit annihile tout espoir de retour à la quatrième place toute en laissant croire aux Mavs qu’ils peuvent leur revenir sur les talons à la cinquième, alors que pour les Bulls on stationne désormais à deux victoires du play-in tournament, notamment pour une équipe que pas mal voyaient gagner la Champion’s League après la dernière deadline. Deadlol.

Les affiches du soir

1h : Pistons – Mavericks

1h : Pacers – Nets

2h : Rockets – Bucks

2h : Wolves – Warriors

3h : Thunder – Pelicans

3h : Nuggets – Raptors

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Nets – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Sixers – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Grizzlies, Spurs ou Warriors

Suns – Blazers ou Grizzlies

Clippers – Mavericks

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Blazers – Grizzlies et Spurs – Warriors