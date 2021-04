La course au tanking et à la Draft 2021 : prendre 154 points en 48 minutes, c’est la vie que les Kings ont décidé de mener

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Cavs – Magic : 104-109

Sixers – Hawks : 127-83

Wizards – Lakers : 116-107

Celtics – Hornets : 120-111

Knicks – Bulls : 113-94

Heat – Spurs : 116-111

Grizzlies – Blazers : 109-130

Nuggets – Pelicans : 114-112

Suns – Clippers : 109-101

Kings – Jazz : 101-154

Bonne opération du jour – Kings (et Cavs) : dans le jargon NBA on appelle ça une masterclass, mais dans celui du tanking on est clairement sur une masterchiasse gérée de main de maître. Un premier quart-temps habilement joué en mode poker menteur, Chimezie Metu qui démarre fort, super, puis alors la suite… wow, quel régal. 46-17 Jazz sur le round 2, puis 40 points encaissés au retour des vestiaires et encore 38 pour finir. Si les Kings voulaient perdre… euh ça s’est vu, mais étant donné que c’est l’objectif assumé de la franchise californienne on dira simplement que c’est très bien joué.

Mauvaise opération du jour – Magic : Orlando garde encore le lead avec quatorze chances sur cent d’hériter de la plus belle boule à la prochaine Lottery, mais attention tout de même à ne pas faire trop de cadeaux à ses concurrents directs. Victoire cette nuit face aux Cavs, c’est peut-être bon pour le moral mais beaucoup moins pour les affaires. Et vous savez ce qu’on dit, les affaires sont les affaires.

Le programme de la soirée

Pistons – Mavericks

– Mavericks Rockets – Bucks

– Bucks Wolves – Warriors

– Warriors Thunder – Pelicans

Rappel concernant la Lottery :