La course au tanking et à la Draft 2021 : même quand les Kings gagnent, ils perdent quand même

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Suns : 118-134

Pistons – Hornets : 99-102

Pelicans – Warriors : 108-103

Thunder – Kings : 99-103

Clippers – Raptors : 100-105

Bonne opération du jour – Thunder, Cavs, Raptors et Pistons : belle opération du Thunder avec sa défaite face aux Kings, et vous comprendrez rapidement le délire si l’on vous dit que Gabriel Deck fut l’un des meilleurs joueurs d’OKC cette nuit. Autre genre de masterclass ? Celle des Cavs, étonnants face aux Suns grâce à un duo Sexton… Okoro tranchant, mais tout devient plus facile quand vous prenez un 20-0 en prolongation et dans le jargon on appelle ça du travail de pro. Notons également que les Raptors également sont assez forts dans l’art de laisser filer un match dans le money time, et, enfin, les Pistons d’un Sekou Doumbouya plaisant (20 points et 8 rebonds) et d’un Hamidou Diallo revanchard envers Mme Pavoshko ont fait le taf en laissant la win à Charlotte, grâce à un Killian Hayes inspiré puisque Kiki a raté un lancer dans le money time et le tir de la gagne. Il apprend vite le petit.

Mauvaise opération du jour – Kings : privés de De’Aaron Fox et désormais de Tyrese Haliburton jusqu’à la fin de la saison, privés également d’Harrison Barnes et de bonheur depuis vingt ans mais ça c’est un autre sujet, les Kings avaient une belle chance de voir leur série de… victoires cesser cette nuit. Malheureusement le tank du Thunder est bien trop fort et Sacramento a donc enchainé avec une quatrième victoire en cinq matchs, timing parfait pour faire de cette saison un échec complet comme un tacos lyonnais. Des Rois, comme leur nom l’indique.

Le programme de la soirée

Magic – Celtics

– Celtics Cavs – Blazers

– Blazers Pacers – Kings

Rockets – Sixers

– Sixers Wolves – Grizzlies

Rappel concernant la Lottery :