Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Lonzo Ball qui est évidemment un shooteur plus fiable que Stephen Curry

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Des Suns qui prennent leur temps, Sekou Doumbouya solide, les Bucks qui s’affirment, les Kings qui alignent les wins et on se demande bien pourquoi, et Lonzo Ball qui remporte son duel de snipers face à Stephen Curry. Hein ?

Cavaliers – Suns : 118-134

Pistons – Hornets : 99-102

Bucks – Nets : 124-118

Thunder – Kings : 99-103

Pelicans – Warriors : 108-103

Heat – Mavericks : 113-127

Clippers – Raptors : 105-100

– Ce qu’il fallait retenir

Longtemps les Cavs ont tenu la dragée haute aux Suns, grâce à un excellent Isaac Okoro notamment, mais en prolongations la vie a repris son cours et après un 20-2 bien à propos, Phoenix a récupéré sa première place de la Ligue.

Julius Randle et Stephen Curry ont été élus Joueurs du mois.

Hamidou Diallo game à Detroit, un bon Sekou Doumbouya aussi (20 points), mais grâce à un Killian Hayes inspiré en fin de match les Pistons ont finalement atteint leur objectif de défaite face aux Hornets d’un LaMelo Ball en pleine forme pour attaquer le play-in. Et cette phrase est absolument incroyable si vous la comprenez.

Mike Malone et… Scott Brooks ont été élus Coachs du mois.

Les Kings sont désormais à quatre victoires sur les cinq derniers matchs, magnifique illustration, comme d’habitude, de ce qu’il ne faut pas faire.

On a d’ailleurs appris que Tyrese Haliburton avait officiellement terminé sa saison, l’occasion parfaite pour ne plus regarder une seule fois les Kings cette saison.

Anthony Edwards et… Malachi Flynn ont été élus Rookies du mois.

Stephen Curry avait commencé sur les chapeaux de roue mais a fini son match en roue de chapeau, ça ne veut rien dire mais en tout cas les Pels ont battu les Warriors grâce à un énorme Lonzo Ball et peuvent désormais ambitionner avec sérieux de voler la dixième place des Spurs.

Gros match, une nouvelle fois, entre les Bucks et les Nets et Milwaukee a, une nouvelle fois, arraché la win après un dernier quart-temps mieux maitrisé.

Le Heat était privé de Jimmy Butler, soit 80% de ses chances de gagner, et le Heat a donc perdu face aux Maverickc d’un… Tim Hardaway Jr. en mode torche humaine (36 points, 10 threes).

Les Clippers ont servi le plateau minimum face aux Raptors, et comme souvent cette année avec les Raptors… ça a suffi.

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Magic – Celtics

1h30 : Cavs – Blazers

2h : Hawks – Suns

2h : Pacers – Kings

2h : Rockets – Sixers

2h : Bucks – Wizards

2h : Wolves – Grizzlies

3h : Nuggets – Knicks

3h : Jazz – Spurs

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et sept matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !