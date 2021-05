NBA Top 10 du jour : RIP les adversaires des Suns, même Cam Johnson commence à lâcher des dingueries

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Cedi Osman a cru qu’il pouvait marquer tranquille sur un rebond offensif, mais Deandre Ayton lui a claqué la porte au nez.

#9 : à chaque fois que LaMelo Ball est sur le terrain, il débarque dans le Top 10. C’est automatique, pas comme les antibiotiques.

#8 : les fans des Clippers peuvent être rassurés, Kawhi Leonard est bien de retour.

#7 : Brook Lopez a renvoyé Kyrie Irving à ses études.

#6 : ce n’est pas tous les jours qu’on voit Sekou Doumbouya dans le Top 10, alors faut en profiter.

#5 : Freddie Gillespie est le roi du karaoké, mais aussi du putback.

#4 : BAM Adebayo !

#3 : Ivica Zubac a mangé du Dino cette nuit. En l’occurrence la victime se nomme Pascal Siakam.

#2 : on peut critiquer la coiffure de Jaxson Hayes, mais le mec est quand même un sacré athlète.

#1 : un reverse poster dunk, c’est possible ça ? Pour Cam Johnson en tout cas, oui.

