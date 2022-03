NBA Top 10 du jour : Ja Morant dans les airs, Ja Morant au buzzer, Ja Morant dans nos veines, Ja Morant, Ja Morant et Ja Morant

Une fois de plus c’est Ja Morant qui vient vous parler. C’est Ja Morant qui domine le monde, c’est Ja Morant qui domine la Terre, et qu’on le veuille ou non c’est comme ça on ne peut rien n’y faire. Allez zou, Top 10 du matin, sponsorisé par les Neg’Morant.

Markelle Fultz est de retour, épisode 45. Allez, cette fois-ci tu restes un peu plus longtemps avec nous ?

Nikola Vucevic à la réception d’un alley-oop ? On trouvait ça bizarre, mais du coup on a vite compris ce que ça faisait là.

A Memphis il y a Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Ja Morant, Desmond Bane, Ja Morant, Brandon Clarke, Ja Morant, Ziaire Williams et Ja Morant pour faire le spectacle, mais il y a aussi De’Anthony Melton.

Oh la paire de ciseaux de Caleb Martin sur Nikola Vucevic, pauvre Niko passé à un Ja Morant près d’être le héros de ce Top 10.

Yuta Watanabe du bon côté du poster, mais ça ne nous fera pas oublier le n°1 du Top 10 2020-21.

Duel en haute altitude entre Giannis Antetokounmpo et Mason Plumlee, on vous laisse écrire la fin de la phrase.

Oh le pétard de Keldon Johnson… qui n’est pas du tout le plus gros highlight de ce match entre les Spurs et les Grizzlies.

Mais qui sont ces jeunes qui sont capables de se coucher et de changer de main alors qu’ils sont en l’air et lancés à pleine vitesse ?……

Bon, honnêtement, sur celui-là on a EXPLOSÉ.

Mais regardez d’où il décolle…………………………….., ouais, on est encore sans voix.