La course aux Playoffs : le Heat persiste et signe, la première place de l’Est reste en Floride et ça pourrait ne plus bouger

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à une quarantaine de jours, déjà, de la postseason !

Les résultats de la nuit

Cavs – Wolves : 122-127

Magic – Pacers : 119-103

Nets – Raptors : 97-133

Heat – Bulls : 112-99

Grizzlies – Spurs : 118-105

Bucks – Hornets : 130-106

Thunder – Kings : 110-131

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication du jour concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Heat : la tâche ne s’annonçait pas forcément des plus aisées, Kyle Lowry manquait à l’appel car Miami au complet ça n’arrive jamais, mais face aux Bulls d’un DeMar DeRozan actuellement sur une autre planète… le Heat a envoyé un nouveau message. La première place à l’Est leur va très bien merci pour eux, et de match il n’y aura pas vraiment eu cette nuit. Bam Adebayo a dominé dessous, Tyler Herro a eu son apport habituel en sortie de banc et a été bien épaulé cette nuit par le bégé Max Strus, et c’est surtout ce filou de Gabe Vincent qui a parfaitement tenu le rang à la mène en l’absence de Calorie. En face DeMar DeRozan ralentit enfin après un mois en lévitation, et au final le Heat fait mieux que garder sa place de leader à l’Est, il la conforte.

Mauvaise opération du jour – Cavs : finalement et au vu des effectifs en short, le résultat de Cavs- Wolves n’a rien d’illogique. Sauf que quand on a vu le match on peut se mordre les doigts quand on vient de l’Ohio, puisqu’un run final aurait très bien pu offrir l’une des plus grosses victoires de la saison des Cavs… mais Karl-Anthony Towns en a décidé autrement. Malgré l’absence de Darius Garland Cleveland est revenu de nulle part grâce à un énorme duo Kevin Love / Cedi Osman en sortie de banc, grâce à un Brandon Goodwin inspiré à la mène et grâce à un Jarrett Allen qui commençait à boire Towns, mais deux échecs de loin pour Evan Mobley et, surtout, un énorme three du KAT plus tard les Wolves repartaient de la salle avec le butin. Les Wolves avancent, les Cavs, eux, vont devoir retrousser les manches pour garder leur place dans les six.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Wizards – Pistons

– Pistons 1h30 : Celtics – Hawks

– 1h30 : Raptors – Nets

– 2h : Rockets – Clippers

2h : Wolves – Warriors

– 4h : Lakers – Mavericks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bulls – Raptors ou Nets

Sixers – Celtics

Cavs – Bucks

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Warriors – Wolves ou Clippers

Grizzlies – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans