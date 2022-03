Tanking et course à la Draft 2022 : le Magic commence à nous émoustiller mais attention tout de même à ne pas trop gagner

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et aujourd’hui c’est le Magic d’Orlando qui est « à l’honneur », avec une victoire, de la jeunesse et de belles promesses mais, attention, toujours garder en tête l’objectif !

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Cavs – Wolves : 122-127

Magic – Pacers : 119-103

Nets – Raptors : 97-133

Heat – Bulls : 112-99

Grizzlies – Spurs : 118-105

Bucks – Hornets : 130-106

Thunder – Kings : 110-131

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Thunder : on en a parlé dans ce récap, le Thunder a tout gagné cette nuit. Un Shai Gilgeous-Alexander qui giga-performe, deux Français qui régalent, un tatouage de boomer est-allemand sur le bras de Vit Krejci, un Pokusevski qui monte en température et donc une défaite, youpi, couplée à la victoire du Magic, oh yeah. OKC a l’habitude désormais, le mois de mars doit être synonyme de défaites mais dans la bonne humeur, et cette nuit l’opération fut donc parfaite, face à des Kings qui, pour leur part, ne savant toujours s’ils doivent regarder vers le haut ou vers le bas.

Mauvaise opération du jour – Magic : Jalen Suggs et Cole Anthony sur le backcourt, Franz Wagner dans les ailes et avec des ailes, Wendell Carter Jr. et Mo Bamba dans la raquette, R.J. Hampton, Chuma Okeke ET LE REVENANT MARKELLE FULTZ en sortie de banc, avec toujours le fantôme de Jonathan Isaac qui rôde non loin de l’Amway Center. Oh qu’il est beau ce roster de jeunes cracks, et forcément les quarante derniers jours de la régulière s’annoncent excitants. Cette nuit ? Tout ce joli monde a fait du très bon boulot face à des Pacers qui ont, eux, très vite compris le concept du tanking. Mention spéciale à un WCJ bien propre, à un Jalen Suggs en double-figure à la passe et au duo Hampton / Fultz qui a bien secondé un Coco Anthony maladroit, et si l’excitation existe en vue de cette fin de saison il faudra tout de même garder en tête la date de la Lottery et le bilan de la franchise d’ici-là. Parce que le vrai objectif, on ne va pas se mentir, ce n’est pas de taper toute la NBA mais bien d’aller chercher l’un des trois pires bilan de la Ligue le 12 avril. Ça devrait aller hein, mais attention à ne pas devenir trop bon.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Wizards – Pistons

– 1h30 : Celtics – Hawks

1h30 : Raptors – Nets

2h : Rockets – Clippers

– Clippers 2h : Wolves – Warriors

4h : Lakers – Mavericks

Rappel concernant la Lottery :