Tanking et course à la Draft 2022 : le Magic en prend 30 à Memphis, merci de faire semblant la prochaine fois

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et la belle opération du jour est pour le Magic ! La Franchise de Mickey a toujours l’espoir de récupérer le trône des bas-fonds, Houston n’a qu’à bien se tenir.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Mavs – Kings : 114-113

Hornets – Spurs : 123-117

Wolves – Blazers : 135-121

Grizzlies – Magic : 124-96

Heat – Sixers : 99-82

Lakers – Warriors : 124-116

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Magic : alors que les Rockets sont sur une série de douze défaites de rang, Orlando avait eu la bonne idée (ou plutôt la mauvaise) d’aller gagner chez les Raptors hier. 24h plus tard, les choses rentrent dans l’ordre avec une bonne raclée encaissée chez les Grizzlies et un match qui était déjà plié au bout de trois quart-temps. Bon courage pour faire sortir ce Magic du Top 3 à la Lottery.

Mauvaise opération du jour – Pistons : non, Detroit ne jouait pas cette nuit mais cela ne les empêche pas d’être impactés par les résultats du jour. Vu que les joueurs du Michigan ont décidé de gagner des matchs désormais, l’écart avec les mauvais élèves de la Ligue se creuse un petit peu. Il y a désormais 1,5 match d’écart au classement, attention de ne pas tout risquer pour une ou deux victoires inutiles, surtout que le gap avec OKC n’est pas si fat que ça.

Le programme de la nuit prochaine

19h : Celtics – Nets

21h30 : Bucks – Suns

0h : Wizards – Pacers

1h : Rockets – Grizzlies

– Grizzlies 1h : Thunder – Jazz

– Jazz 1h30 : Cavaliers – Raptors

2h : Nuggets – Pelicans

4h : Clippers – Knicks

Rappel concernant la Lottery :