Tanking et course à la Draft 2022 : les Pistons s’éclatent face aux Raptors, on verra bien s’ils s’éclateront avec le pick 6 à la Draft

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et aujourd’hui les Pistons ont failli jouer le coup parfait à Toronto, mais seulement failli.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hawks – Bulls : 130-124

Celtics – Grizzlies : 120-107

Nets – Heat : 107-113

Raptors – Pistons : 106-108

Mavericks – Warriors : 122-113

Spurs – Kings : 112-115

Clippers – Lakers : 132-111

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Spurs : mine de rien, on pourrait commencer à l’évoquer tout bientôt. Les Spurs en mode Lottery pourquoi pas, à vrai dire on ne sait pas vraiment ce qui les en empêche, à part peut-être l’envie de ne pas gâcher la magnifique saison de Dejounte Murray. Le All-Star qui a bien failli la faire aux Kings cette nuit avec deux énormes threes dans les dernières secondes mais un dernier ave maria (heureusement) raté, de quoi offrir aux Kings une victoire qui ne sert absolument à rien, comme la majorité de leurs victoires, alors que la défaite des Texans les rapproche du coup… bah des Kings dans la course à la Lottery. D’une pierre deux coups comme le dirait Chabat dans Rrrrr, et les Spurs qui ont donc désormais deux objectifs : offrir le record de victoires à Gregg Popovich puis perdre tous les matchs qui suivront.

Mauvaise opération du jour – Pistons : Cade Cunningham n’a pas été élu Rookie du mois alors il s’est vengé sur Scottie Barnes. 22 points et 12 rebonds pour accompagner les gros matchs de Jerami Grant et d’un Saddiq Bey lui aussi bien clutch, on dit « aussi » car Cade nous a offert dans les dernières secondes un tir et un contre salvateur pour offrir la win aux Pistons. Une quatrième victoire en six matchs pour la franchise du Michigan qui semble être en grande forme en ce moment, paye ton timing dégueulasse. Attention tout de même à ne pas trop faire les marioles, faute de quoi un Thunder aux aguets pourrait bien débarquer pour foutre le barouf dans le tiercé de tête du tankathon.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Pistons – Pacers

– 1h : Sixers – Cavs

1h : Wizards – Hawks

1h30 : Bulls – Bucks

1h30 : Raptors – Magic

2h : Pelicans – Jazz

2h : Thunder – Wolves

– Wolves 3h : Nuggets – Rockets

4h : Suns – Knicks

