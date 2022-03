La course aux Playoffs : Trae Young a désossé les Bulls avec le sourire, vivement la prochaine promo sur les clim

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à une quarantaine de jours, déjà, de la postseason !

Les résultats de la nuit

Hawks – Bulls : 130-124

Celtics – Grizzlies : 120-107

Nets – Heat : 107-113

Raptors – Pistons : 106-108

Mavericks – Warriors : 122-113

Spurs – Kings : 112-115

Clippers – Lakers : 132-111

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Hawks, Celtics, Mavericks, Heat et Clippers : on en place une pour les Clippers, faciles vainqueurs de la pire équipe de la planète actuellement, pour le Heat qui confirme sa mainmise sur la Conférence Est, pour les Mavs qui jouent officiellement le Top 4 à l’Ouest ou pour les Celtics qui sont peut-être l’équipe la plus chaude de la Ligue en ce moment, mais big up cette nuit, surtout, à Trae Young et ses Hawks, vainqueurs éclatants des Hawks dans une orgie offensive que seul un Hawks – Bulls peut justement nous offrir. Monstrueux premier quart-temps, fin de match complètement folle et au final un Ice Trae qui termine sa boucherie avec 39 points et 13 passes, à 11/18 au tir dont 7/9 du parking et 10/10 du point de pénaltoche. Les Hawks ont déjà quasiment validé leur place au play-in mais peuvent clairement voir plus haut, et on milite en tout cas pour retrouver très vite le meneur hirsute en configuration Playoffs, histoire d’assister à de nouvelles climatisations bien salaces en avril.

Mauvaise opération du jour – Raptors, Bulls, Lakers, Grizzlies et Warriors : difficile de ne pas mentionner l’énième écroulement des Lakers, ridicules lors du troisième quart-temps face aux Clippers et désormais sous la menace des Pels, dixièmes et à un petit match seulement des Californiens. Difficile également de ne pas parler de la défaite embarrassante des Raptors face aux Pistons ou de la nouvelle sortie de route de Bulls qui vont devoir cravacher pour rester sur le podium de l’Est puisqu’ils ont perdu cette nuit leur deuxième place. Les Grizzlies et les Warriors ont également perdu et restent sous la menace du Jazz voire des Mavericks, un peu plus alarmant toutefois pour des Dubs en petite forme en ce moment, au contraire de Grizzous qui ont surtout subi les foudres de Celtics en pleine bourre.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pistons – Pacers

1h : Sixers – Cavs

– 1h : Wizards – Hawks

1h30 : Bulls – Bucks

– 1h30 : Raptors – Magic

– Magic 2h : Pelicans – Jazz

– 2h : Thunder – Wolves

3h : Nuggets – Rockets

– Rockets 4h : Suns – Knicks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Sixers – Raptors ou Nets

Bulls – Cavs

Bucks – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Warriors – Wolves ou Clippers

Grizzlies – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans