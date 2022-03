Tanking et course à la Draft 2022 : le Magic et le Thunder envoient du beau jeu mais perdent, en voilà deux qui ont tout compris !

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et ce matin le quintet de tête de cette course se retrouve au petit-déjeuner et se raconte ses exploits de la veille.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

# Les résultats de la nuit

Nets – Knicks : 110-107

Pistons – Clippers : 102-106

Celtics – Mavericks : 92-95

Magic – Sixers : 114-116

Hawks – Pacers : 131-128

Pelicans – Rockets : 130-105

Thunder – Grizzlies : 118-125

Suns – Lakers : 140-111

# Le Tankathon 2022

# Bonne opération du jour – le Top 5 : Rockets, Magic, Pistons, Thunder et Pacers. Il faudra être très fort pour déloger ces cinq Lada du haut du classement, car avec de plus en plus d’expérience chacun de nos escargots parvient à avancer toujours plus lentement. Les Rockets n’ont pas existé face à Jonas Chamberlain, les Pistons ont été malicieux en perdant in extremis contre les Clippers, les Pacers ont laissé Trae Young leur marcher sur la gueule, le Thunder a bien lutté face aux Grizzlies mais quel dommage de perdre, alors que le Magic a poussé le vice jusqu’à jouer une prolongation face aux Sixers de Joel Embiid et de son laquait barbu. Tête de course reçue cinq sur cinq, le sprint est lancé, mdr.

# Mauvaise opération du jour – Kings, Spurs, Blazers : forcément, pour la mauvaise opération on descend un poil et on regarde un peu plus bas, pour constater que le trio composé des Spurs, des Kings et des Blazers devra très vite se retrousser les manches, inventer des bobos et donc déplorer des absences pour tenter d’aller s’immiscer dans la course au first pick. Les Pacers manquent d’XP dans le domaine et peuvent encore se faire griller sur la ligne, pour les quatre énormes tanks de devant ce sera plus compliqué logiquement, mais le gap de chances d’aller chercher le gros lot situé entre la cinquième et la huitième place est conséquent donc il serait dommage de ne pas mettre toutes les chances du côté de ces messieurs C.J. Elleby, Jock Landale ou Chimezie Metu, potentielles stars du mois de mars. Allez les gars, que le plus lent gagne.

# Le programme de la nuit prochaine

0h : Cavaliers – Clippers

0h30 : Hawks – Blazers

0h30 : Sixers – Nuggets

1h : Thunder – Hornets

– Hornets 1h30 : Spurs – Wolves

– Wolves 3h : Wizards – Warriors

3h : Kings – Bulls

– Bulls 3h : Jazz – Bucks

3h30 : Lakers – Raptors

# Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon