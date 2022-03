Les Suns ont puni salement les Lakers : 48 points dans le premier quart, 140-111 au final, mais rien d’étonnant finalement

Forcément, ça devient beaucoup plus dur quand LeBron James n’en plante pas 56. Forcément, ça devient beaucoup plus dur, surtout, quand c’est les Suns en face et pas les Wizards. Des Suns toujours privés de Chris Paul mais des Lakers toujours privés d’Anthony Davis, d’envie et d’intensité, des Lakers qui ne font cette saison que regarder LeBron dépoussiérer des records. Rien d’illogique finalement cette nuit, car ce sont évidemment les joueurs de Monty Williams qui l’ont emporté face à ceux « du gars sur le banc des Lakers », après un premier quart-temps… gênant de la part des Californiens.

Les stats de ce match terminé avant d’avoir commencé c’est juste ici

Petit réveil à 2h30 hein, ce serait bien de dormir plus de deux heures de suite une fois dans le mois, et puis ça va hein, c’est pas dans le premier quart qu’il va se passer des folies. Le réveil sonne, un quart-temps a été joué, comme prévu, mais les notifs nous ont réveillé avant le bip-bip. LeBron James a ouvert le club des joueurs à plus de 36 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes et il risque de passer un peu de temps tout seul à la salle, mais, au tableau d’affichage, pas de mention du 36K / 10K / 10K mais plutôt d’un 48-22 en faveur des Suns. 48 points encaissés par les Lakers, en un quart-temps. Ah. Magnifique performance que de perdre un match en dix minutes chrono, en même temps il est vrai que le destin de cette équipe se trouve à 90% de chances en play-in et une victoire de plus ou de moins n’y aurait pas changé grand chose.

Quoique, attention, la onzième place n’est pas si loin, on ne plaisante même pas.

Une entame de match en moonboots, Devin Booker et surtout Deandre Ayton qui s’éclatent, et donc ce record – de plus – de LeBron James qui passera au second plan, lui qui est désormais le seul joueur de l’histoire à compiler 36K points, 10K rebonds et 10K passes en carrière. Félicitations LeBron mais ça ne changera rien au fait que cette saison tu ne joues pas dans une équipe de basket mais bien dans une chèvrerie, on exagère à peine car, très franchement, on commence à ne plus trop supporter le renoncement des Angelinos soir après soir et les nombreux exploits du King cette saison réussissent de manière assez folle à nous empêcher de ragequit définitivement jusqu’en avril. Un LeBron qui termine encore en 31/7/6 cette nuit et qui assoit son rang de meilleur scoreur de la Ligue à 59 ans, perf de mammouth s’il en est au vu de la concurrence actuelle (six joueurs à plus de 28 points par match !), mais qui aura donc vu son équipe sombrer, une fois de plus, pour une dixième défaite en treize matchs qui valide presque définitivement le fait que les Lakers termineront la saison dans le négatif pour la septième fois en neuf ans, preuve, peut-être, que la saison 2019-20 terminée dans la bulle était finalement davantage un amour de vacances que le début d’une relation stable, on parle sous le coup de l’émotion mais, oh, cette équipe nous pousse clairement dans nos retranchement de patience.

Une fessée, une branlée, une démonstration, une punition. Les Suns sont actuellement la meilleure équipe de la NBA et sur l’année civile les Lakers sont probablement la 25 ou 26ème, alors forcément la rencontre entre une Formule 1 et une Citroën AX fait des dégâts. A ma gauche ça fonce, à ma droite ça cale encore et toujours, deux bagnoles qui pourraient bien se retrouver au premier tour des Playoffs, et si le retour d’Anthony Davis va forcément changer de A à presque Z le niveau des Lakers… pas sûr que les Suns ne soient décidés à perdre leur temps avec ces conneries.