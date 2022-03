La course aux Playoffs : les Grizzlies nouveaux dauphins à l’Ouest, « parce que d’un ourson t’en fais un dauphin »

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un peu plus de trente jours, déjà, de la postseason !

Les résultats de la nuit

Mavs – Kings : 114-113

Hornets – Spurs : 123-117

Wolves – Blazers : 135-121

Grizzlies – Magic : 124-96

Heat – Sixers : 99-82

Lakers – Warriors : 124-116

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Grizzlies : cela faisait bien longtemps que les Suns n’avaient pas eu un nouveau rival à l’Ouest. Alors que les Warriors ont confirmé leur petite forme du moment en paumant chez les Lakers, Memphis a opté pour une promenade de santé contre le Magic. Une victoire sans forcer qui permet à la franchise à l’Ourson de devenir le nouveau dauphin à l’Ouest. Jusqu’où ira la bande de Ja Morant ?

Mauvaise opération du jour – Kings, Spurs et Blazers : les trois sont en dehors du play-in tournament, les trois ont perdu cette nuit et on commence à se dire de plus de plus qu’ils auront du mal à chercher les Pels ou les Lakers pour une place dans le Top 10. Sactown n’arrive pas à gagner deux matchs de suite alors que San Antonio et Portland viennent de valider une quatrième défaite de rang. On les met bientôt dans le papier Lottery ?

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Celtics – Nets

– 21h30 : Bucks – Suns

– 0h : Wizards – Pacers

– Pacers 1h : Rockets – Grizzlies

1h : Thunder – Jazz

1h30 : Cavaliers – Raptors

– 2h : Nuggets – Pelicans

– 4h : Clippers – Knicks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Sixers – Raptors ou Nets

Bucks – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans