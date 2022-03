La semaine des Français en NBA : belle histoire pour Olivier Sarr, sale affaire pour Sekou Doumbouya

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Rien de bien fou, si ce n’est un Rudy Gobert qui attend les Playoffs, un Evan Fournier qui attend les vacances, un Olivier Sarr qui attend un contrat et un Sekou Doumbouya qui attend des coups de fil.

# RUDY GOBERT

Le Jazz tourne toujours aussi bien malgré une grosse sortie de route face aux Pelicans. La fin de la régulière servira surtout pour Rudy à tenter de décrocher son quatrième DPOY et à préparer des Playoffs attendus par toute une ville. C’est en avril que l’on pourra juger ou non de la force du Jazz, et par la même occasion de la legacy du Français en NBA. Allez, chauffe Marcel.

Jazz @ Suns : 16 points à 5/13 au tir et 6/8 aux lancers, 14 rebonds, 1 passe et 3 contres en 29 minutes

Jazz @ Rockets : 27 points à 12/14 au tir et 3/4 aux lancers, 17 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 38 minutes

Jazz @ Pelicans : 10 points à 4/4 au tir dont 2/6 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe et 1 steal en 25 minutes

# EVAN FOURNIER

Dieu que cette saison est longue. Une première match-up réussie pour la première de James Harden, une deuxième complètement loupée dans l’acte 2, et une défaite au buzzer sur shoot avec la planche de Cam Johnson. Les Knicks sont à 3-17 depuis la fin du mois de janvier, heureusement que Vavane ne peut pas s’arracher les cheveux.

Knicks vs Sixers : 24 points à 9/16 au tir dont 6/11 du parking et 0/3 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 37 minutes

Knicks @ Sixers : 3 points à 1/8 au tir dont 0/5 du parking et 1/2 aux lancers, 2 interceptions et 1 contre en 27 minutes

Knicks @ Suns : 16 points à 5/11 au tir dont 4/7 du parking et 2/3 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 36 minutes

# NICOLAS BATUM

La scintillement de Nicolas Batum s’est inséré cette semaine dans le scintillement collectif des Clippers avec notamment cette raclée divine face aux Lakers. Encore un effort et on pourra apprécier le capitaine des Bleus en configuration Playoffs. Décidément, la signature de Batman à Los Angeles est une sacrée belle histoire.

Clippers @ Rockets : 5 points à 2/6 au tir dont 1/3 du parking, 5 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 steal en 21 minutes

Clippers @ Rockets : 4 points à 2/7 au tir dont 0/2 du parking et 4 rebonds en 22 minutes

Clippers vs Lakers : 6 points à 2/2 du parking, 5 rebonds et 3 passes en 18 minutes

# FRANK NTILIKINA

La forme olympique de Luka Doncic, l’arrivée de Spencer Dinwiddie couplée à l’émergence de Josh Green a jeté un froid sur le statut de Franky à Dallas. L’absence du blondinet face aux Kings lui a permis de trottiner dix petites minutes mais il faudra prendre chaque entrée de Niggalina comme une bénédiction jusqu’à la fin de saison.

Mavericks @ Warriors : DNP

Mavericks @ Lakers : DNP

Mavericks vs Warriors : DNP

Mavericks vs Kings : 0 points à 0/2 au tir, 1 rebond et 1 passe en 8 minutes

# KILLIAN HAYES

Les Pistons vont beaucoup mieux depuis une dizaine de jours mais ce n’est pas forcément du fait des perfs de Kiki. Toujours en sortie de banc, toujours capable de prouver sur quelques séquences que le talent est là mais l’ensemble reste très timide. Allez, on active le tank et on fait passer Killian Hayes à l’avant siouplait, et si possible pas à la place du mort.

Pistons @ Hornets : 6 points à 3/7 au tir dont 0/3 du parking et 0/1 aux lancers, 7 rebonds, 7 passes et 1 steal en 31 minutes

Pistons vs Wizards : 7 points à 2/6 au tir dont 0/3 du parking et 3/4 aux lancers, 7 rebonds, 5 passes, 3 steals et 1 contre en 27 minutes

Pistons @ Raptors : 0 point à 0/3 du tir dont 0/2 du parking, 1 rebond et 3 passes en 18 minutes

Pistons vs Pacers : 3 points à 1/6 au tir dont 1/2 du parking, 4 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 21 minutes

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

On l’a croisé à la boulangerie jeudi, apparemment il va bien.

Hawks @ Celtics : DNP

Hawks vs Bulls : DNP

Hawks @ Wizards : DNP

# KILLIAN TILLIE

Killian avait perdu sa tenue pendant plusieurs semaines et il l’a enfin retrouvée.

Grizzlies vs Spurs : 3 points à 1/3 du parking et 2 rebonds en 15 minutes

Grizzlies @ Celtics : DNP

Grizzlies vs Magic : 0 point à 0/2 au tir, 1 rebond et 1 passe en 5 minutes

# THEO MALEDON

Alleluia, Tété est de retour dans la rotation. L’absence de Josh Giddey depuis une semaine lui a permis de jouer un peu et il a même développé une belle complicité avec son bestie Olivier Sarr. Pas sûr que c’est ça qui fera de lui un All-Star mais au moins Théo rejoue et c’est déjà pas mal. En plus il a dunké, et ça c’est complètement fou.

Thunder vs Kings : 9 points à 3/9 au tir dont 2/6 du parking et 1/2 aux lancers, 1 rebond, 4 passes et 3 steals en 19 minutes

Thunder @ Nuggets : 9 points à 3/7 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 4 passes en 18 minutes

Thunder vs Wolves : 8 points à 2/10 au tir dont 1/6 du parking et 3/3 aux lancers, 2 rebonds, 4 passes et 1 steal en 25 minutes

# OLIVIER SARR

La belle surprise de la semaine ! Mark Daigneault a ouvert sa rotation à tous ceux qui peuvent ambitionner – au moins – un bout de carrière en NBA, et Oliver Sarr a saisi la balle au bond en envoyant quelques belles perfs, notamment ce premier match face aux Kings dans lequel il a montré ses skills de près mais aussi de loin. De bonnes chances de voir pas mal de Sarr sur la fin de la régulière, celle-là il fallait la voir venir, celle-là elle fait super zizir.

Thunder vs Kings : 12 points à 5/8 au tir dont 1/2 du parking et 1/2 aux lancers et 4 rebonds en 26 minutes

Thunder @ Nuggets : 6 points à 3/5 au tir, 3 rebonds et 2 passes en 14 minutes

Thunder vs Wolves : 5 points à 2/2 au tir et 1/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 steal en 16 minutes

# SEKOU DOUMBOUYA

La mauvaise nouvelle de la semaine. Balancé entre les bancs de Detroit ou Brooklyn puis entre la G League et les DNP avec les Lakers, le Doumbs a finalement été coupé par les Lakers, qui ont opté pour Wenyen Gabriel dans le rôle du mec qui est là mais qui ne sert à rien et dont personne connait la tête. Il faudra vite rebondir, ici ou ailleurs, mais ça commence à faire beaucoup de faux-départs…

Et en G League…

# JAYLEN HOARD

Beaucoup plus de minutes cette semaine pour JH avec le Blue, du fait notamment du retour de Poku et Sarr avec l’équipe première. Jaylen reste un élément assez incontournable du « groupe élargi », en espérant pour lui qu’il s’élargisse encore plus pour nous offrir des triplettes de Français sur le terrain du Thunder d’ici le mois d’avril.

Oklahoma City Blue vs Austin Spurs : 8 points à 3/8 au tir et 2/3 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 30 minutes

Oklahoma City Blue vs Memphis Hustle : 14 points à 6/9 au tir et 2/3 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes, 1 steal et 3 contres en 33 minutes

Oklahoma City Blue vs Iowa Wolves : 10 points à 4/10 et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 2 steals en 27 minutes

# PETR CORNELIE

Petr domine en G League et cette semaine il a surtout pu assister 1) à l’explosion de Isaiah Thomas et 2) à la double explosion de Nik Stauska, tout deux signés en NBA dans la foulée. Eh, ce serait bien si ça lui donnait des idées non ?

Grand Rapids Gold vs Wisconsin Herd : 17 points à 7/12 au tir dont 2/5 du parking et 1/2 aux lancers, 13 rebonds, 5 passes, 2 steals et 1 contre en 29 minutes

Grand Rapids Gold vs Lakeland Magic : 23 points à 9/13 au tir dont 3/4 du parking et 2/3 aux lancers, 13 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 37 minutes

# YVES PONS

Toujours gêné par son mollet, mais on l’a croisé à la boulange avec Timothe Luwawu.

Memphis Hustle @ Oklahoma City Blue : DNP

Memphis Hustle @ Santa Cruz Warriors : DNP

Memphis Hustle @ Santa Cruz Warriors : DNP

# JOEL AYAYI

Pétition envoyée à l’instant par nos soins pour que les Wizards activent officiellement le mode tanking. T’sais, celui avec un Joel Ayayi à 35 minutes par match aux côtés de Raul Neto, Corey Kispert, Anthony Gill et Daniel Gafford.

Capital City Go-Go @ Wisconsin Herd : 4 points à 2/7 au tir dont 0/4 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 14 minutes

Capital City Go-Go @ Wisconsin Herd : 12 points à 5/7 au tir et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 6 passes en 33 minutes

Capital City Go-Go @ Wisconsin Herd : 8 points à 2/11 au tir dont 0/4 du parking et 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 7 passes et 2 steals en 34 minutes

