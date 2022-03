Résumé NBA (scores, stats, highlights) : LeBron James repousse toujours plus les frontières de l’impossible

Seulement six matchs cette nuit mais de quoi se mettre sous la dent jusqu’au petit matin avec des étoiles dans les yeux. Les Grizzlies nouveau dauphin à l’Ouest, le Heat qui envoie un message à la concurrence et surtout un LeBron James légendaire qui s’occupe de tout face aux Warriors, envoyez le résumé de la nuit !

# Les résultats de la nuit

Mavs – Kings : 114-113

Hornets – Spurs : 123-117

Wolves – Blazers : 135-121

Grizzlies – Magic : 124-96

Heat – Sixers : 99-82

Lakers – Warriors : 124-116

# Ce qu’il faut retenir

LeBron James a sorti une performance monumentale face aux Warriors. 56 points, 10 rebonds et tout Hollywood sur ses épaules pour aller choper une victoire capitale pour encore rêver du Top 8. Le King est éternel !

Le Heat a confirmé sa belle semaine en muselant les Sixers à South Beach. Certes, James Harden était absent, mais on part encore sur une masterclass défensive et une grosse victoire collective avec un apport XXL du banc. Plus que jamais, le trône de l’Est réside à Miami.

Terry Rozier et Keldon Johnson se sont livrés un gros duel mais ce sont finalement les Hornets qui ont pris le dessus au bout du money time. Le record de Gregg Popovich devra attendre un peu plus longtemps.

En voyant le score on croirait pas, mais les Blazers ont embêté les Wolves pendant un sacré bout de temps. Anfernee Simons a été énorme mais le duo Karl-Anthony Towns-D’Angelo Russell a fait le boulot dans les moments chauds. Minnesota reste à proximité du Top 6 en attendant un possible faux pas des Nuggets.

Les Grizzlies n’ont pas trop sué pour se débarrasser du Magic, big-up au duo Morant-Bane pour le chantier. Memphis, nouveau dauphin des Suns à l’Ouest.

Les Kings ont eu jusqu’à 19 points d’avance à Dallas, notamment grâce à un De’Aaron Fox intenable, mais Spencer Dinwiddie et les Mavs se sont rebellés avant d’arracher la victoire sur un game winner de Dorian Finney-Smith. Le Top 10 semble de plus en plus improbable pour Sactown.

# Quelques souvenirs de la nuit

🏀 44 PTS (18-31 FGM) | 6 AST @swipathefox was UN-GUARDABLE as he erupted for a career-high 44 PTS for the @SacramentoKings! pic.twitter.com/4l3rcWqd47 — NBA (@NBA) March 6, 2022

Spencer Dinwiddie was balling for @dallasmavs dropping 36 PTS while shooting 50% from the field in the comeback victory! #MFFL@SDinwiddie_25: 36 PTS (11-22 FGM), 7 AST pic.twitter.com/lvgltC2xTS — NBA (@NBA) March 6, 2022

Scary Terry & LaMelo Ball combined for 55 points to power the @hornets to the win at home! #AllFly@T_Rozzay3: 31 PTS, 5 REB, 6 AST, 6 3PM@MeloD1P: 24 PTS, 8 REB, 7 AST, 4 3PM pic.twitter.com/AUG1QYN0QO — NBA (@NBA) March 6, 2022

⭐ SHOWTIME in LA ⭐ LeBron put on a SHOW in front of the @Lakers home crowd, dropping 16 of his 5️⃣6️⃣ points in the fourth-quarter to seal the win for the #LakeShow!@KingJames: 56 PTS (19-31 FGM), 10 REB, 6 3PM pic.twitter.com/hePuo8LPgD — NBA (@NBA) March 6, 2022

This step-back by Dejounte Murray is too smooth Live Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/YUsITz0jKU — NBA (@NBA) March 6, 2022

The @memgrizz get bouncy on the break 🆙 Ja ➡ Ziaire Watch the @memgrizz on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/ZXJVsKgd6j — NBA (@NBA) March 6, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# La course aux Playoffs

# La course à la Draft 2022

# Le classement

# Le programme de ce soir