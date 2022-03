LeBron James vous souhaite un bon dimanche : CINQUANTE-SIX points face aux Warriors, qu’elle est belle cette jeunesse !

Dos au mur à l’Ouest, les Lakers avaient absolument besoin d’une victoire cette nuit face aux Warriors pour continuer à rêver du Top 8. Mission réussie grâce à un LeBron James tout simplement légendaire.

Pour la boxscore maison de la dernière dinguerie du King, c’est ici qu’il faut cliquer.

Frustré de ne pas être plus souvent cité par les meilleurs scoreurs all-time, LeBron James avait visiblement envie de fermer des bouches cette nuit au Staples Center. Les gens ne considèrent pas le King comme un scoreur ? On va leur donner de quoi réfléchir. Les Warriors sont en ville et ils restent la meilleure défense du pays, de quoi offrir un challenge digne de ce nom à LBJ. Les stats, on les pose de suite : 56 points, 10 rebonds, 19/31 au tir, 6/11 du parking et 12/13 sur la ligne. Ah oui quand même. On rappelle au passage qu’il n’a que… 37 ans. L’âge, le natif d’Akron ne semble pas vraiment s’en soucier tant il défie les lois du temps semaine après semaine. Cette nuit encore, il a semblé dans une autre dimension, enchainant les actions de classe et les gros tirs malgré des Warriors qui ont envoyé du client sur lui. 56 points, c’est le meilleur total cette saison dans toute la Ligue (égalité avec Trae Young), c’est aussi la troisième meilleure perf’ en carrière pour James et son meilleur match en tant que Laker depuis son arrivée dans la Cité des Anges. Tout ça alors qu’il continue d’empiler les kilomètres, donnant tout chaque soir pour sauver un navire qui semble déjà coulé à moitié. On a pourtant bien cru que les Warriors allaient gâcher la dinguerie d’un LeBron longtemps trop esseulé sur le parquet. Les copains sont finalement arrivés pour filer le coup de main nécessaire, laissant le Staples Center exulter au coup de sifflet final.

La victoire est là et elle va faire beaucoup de bien dans les têtes à Hollywood. Alors que les Pelicans revenaient fort sur les talons des Purple and Gold, L.A. peut souffler un court instant. Taper le second bilan de la Ligue est plutôt sympa quand on veut oublier les quatre défaites de rang mais il ne faut pas oublier ce qu’il a fallu réunir pour aller la chercher. BronBron ne pourra pas claquer 56 points par match jusqu’à la fin de la saison, ou alors on va commencer à parler mandarin devant notre poste de télévision. Le point très positif de la nuit, c’est aussi ce money time réussi alors qu’il a si souvent fait mal à L.A. cette saison. Il faut profiter de ce boost de confiance pour aller enchainer les résultats désormais. Les Spurs, les Rockets et les Wizards sont au programme sur les prochains matchs et il faut faire du 100% pour se donner le droit d’y croire sur le dernier mois.

LeBron James savait que les Lakers ne pouvaient pas se permettre de perdre cette nuit et il a enfilé sa plus belle cape de héros. 56 points pour le King, une victoire capitale pour les Purple and Gold, un rayon de soleil traverse actuellement le ciel gris de L.A., attention de ne pas le laisser filer celui-ci.