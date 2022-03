LeBron James frustré de ne pas être mentionné parmi les meilleurs scoreurs all-time : raison de plus pour aller chercher le record de Kareem

Deuxième meilleur scoreur NBA cette saison avec presque 29 points par match et en bonne voie pour s’emparer bientôt du record mythique de Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James possède tous les chiffres qu’il faut pour être considéré comme l’un des meilleurs scoreurs all-time. Pourtant, son nom n’est pas souvent mentionné parmi les GOATs du scoring. Et ça le frustre…

Dans la discussion des meilleurs scoreurs de l’histoire, certains blazes sont évidemment incontournables : Michael Jordan, Kevin Durant, Kobe Bryant, James Harden, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Allen Iverson, Elgin Baylor, Carmelo Anthony, Jerry West… Bref y’a du monde. Quant à LeBron James, il n’est pas forcément celui à qui on pense en premier malgré sa moyenne de 27,1 points par match en carrière (cinquième all-time s’il vous plaît) à 50,4% de réussite au tir. La raison derrière ça ? Le King a sa théorie (via The Shop Uninterrupted).

« Le plus fou dans tout ça, c’est que je ne suis pas un scoreur naturel. J’adore impliquer mes gars, j’ai toujours été comme ça. J’aime voir mes coéquipiers réussir sur mes passes. J’ai toujours été ce genre de gars. Le fait d’être tout en haut de la hiérarchie dans la catégorie des points marqués dans l’histoire est très bizarre pour moi. Quand ils parlent des meilleurs scoreurs all-time, mon nom n’est jamais mentionné. Ça m’énerve. »

« Je ne suis pas un scoreur naturel. » LeBron James le dit lui-même, et c’est probablement la première raison qui explique pourquoi son nom est moins cité que d’autres malgré les chiffres impressionnants du King. Quand on pense aux meilleurs marqueurs de l’histoire, on pense avant tout à ces mecs qui possèdent cette mentalité de prédateur : les MJ, les Kobe, les Iverson, et tous ces gars qui ont construit leur greatness avant tout sur leur capacité à mettre le gros ballon orange dans le panier, ainsi que sur leur agressivité offensive légendaire. Les mauvaises langues parleront du côté croqueur de certains des plus grands scoreurs all-time, mais c’est cette agressivité constante associée à leur grande panoplie de skills qui ont fait d’eux des joueurs très difficiles à défendre. Justement, parlons-en des skills. LeBron est évidemment l’un des mecs les plus talentueux de l’histoire, aucun doute là-dessus, mais sa domination sur le plan athlétique et purement physique a tendance à faire de l’ombre aux autres aspects de son jeu offensif en matière de pur scoring. Pourtant, James a beaucoup progressé pour devenir un scoreur plus complet, notamment au shoot, mais difficile de ne pas avoir en tête l’image de la locomotive qui détruit tout sur son passage. Pour prendre un autre exemple, Shaq était l’un des mecs les plus inarrêtables de l’histoire dans les raquettes à travers sa puissance, à tel point que certains (coucou Danny Green) en oublient son footwork et son toucher. C’est un peu le même effet avec LeBron. Si on prend par exemple un Kobe ou un Kevin Durant, la panoplie de skills et l’élégance qui va avec sont vraiment les éléments qui sautent aux yeux en premier. Il y a cette impression de fluidité voire de facilité qui marque les esprits, et qui fait d’eux des références du scoring au-delà des chiffres.

LeBron, lui, il est perçu tout d’abord comme un exceptionnel all-around player avec une pass-first mentality. Sa vision de jeu et sa capacité à distribuer des caviars représentent peut-être ses plus grandes qualités, avant même le scoring. Le King a beau avoir un titre de top scoreur à son actif (2008), il a beau avoir deux campagnes à minimum 30 points de moyenne en carrière, il a beau avoir montré à plusieurs reprises qu’il pouvait exploser les défenses adverses quand il devait forcer un peu plus (rappelez-vous les Finales NBA 2015), la ligne de stats qu’on associe en premier lieu au Roi depuis ses premières années NBA c’est 27-7-7 (27 points, 7 rebonds, 7 assists). Au final, c’est une preuve de sa greatness plus qu’autre chose. LeBron est peut-être frustré de ne pas être mentionné plus souvent parmi les plus grands scoreurs de l’histoire, mais ça montre surtout à quel point il est un monstre dans l’ensemble des secteurs du jeu.

Si ça le gêne vraiment, il n’a qu’à aller chercher le record all-time de Kareem Abdul-Jabbar concernant le nombre de points inscrits en carrière. Cela ne changera pas fondamentalement la vision que les fans auront de LeBron en matière de style de jeu, mais symboliquement ça sera évidemment très très fort. À l’heure de ces lignes, il manque 1 724 points au King pour prendre la première place de KAJ (38 387 points). Normalement, en 2023, c’est torché.

Source texte : The Shop Uninterrupted