Les Knicks n’ont gagné que 3 de leurs 20 derniers matchs : 3/20, c’est aussi la note qu’on donne à leur saison

Les Knicks creusent, encore et encore. Et même quand on se dit qu’ils peuvent enfin sortir la tête de l’eau, ils trouvent un moyen pour replonger. La nuit dernière, alors qu’ils avaient le match en main face aux Suns, les hommes de Tom Thibodeau ont une nouvelle fois craqué, portant leur total à 17 défaites sur leurs 20 derniers matchs.

Vous vous rappelez quand les Knicks possédaient un bilan positif ? C’était le 16 janvier dernier. Evan Fournier et ses potes étaient sur cinq victoires en six matchs et on se disait que la bande à Thibs était peut-être enfin lancée. Oui mais non. Car depuis, c’est carrément la chute libre. 20 matchs joués, 17 perdus, le tout pour un bilan global de 25 victoires – 38 défaites synonyme de 12e place à l’Est alors que NY était encore neuvième il y a un mois et demi. Dans le lot, il y a eu des défaites absolument honteuses. On pense à celle face aux Blazers le 12 février dernier quand New York possédait pas moins de 23 points d’avance sur le parquet de Portland. La défaite au Madison Square Garden face au redoutable Thunder a également fait tache deux jours plus tard. Et comment ne pas citer le choke monumental face au voisin de Brooklyn qui évoluait pourtant sans Kevin Durant (blessé), Kyrie Irving (mi-temps) et James Harden (tout juste transféré). Bref, une chute libre bien bien violente et le pire dans tout ça, c’est qu’on n’est toujours pas arrivé à l’atterrissage. À l’heure de ces lignes, les Knicks sont sur sept défaites consécutives et le play-in tournament s’éloigne donc de plus en plus, eux qui ont aujourd’hui 5,5 matchs de retard sur le dixième – les Charlotte Hornets – à moins de vingt matchs de la fin. Le calcul mental, c’est pas forcément notre fort mais au premier abord ça semble assez difficile à rattraper comme retard.

Les Knicks étaient à 22 victoires pour 21 défaites le 16 janvier dernier. Depuis ? pic.twitter.com/o6HWfzL23c — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 5, 2022

« En fin de match, on n’a aucune confiance, donc on doute beaucoup. Cela devrait être une seconde nature, ‘Boom, boom, boom, c’est ça ce qu’on doit faire’. Tant que ce ne sera pas le cas, ça sera difficile de gagner des matchs serrés contre des bonnes équipes. Parfois on se regarde, et on se demande quel système on va jouer, qu’est-ce qu’on doit faire. Aujourd’hui, on n’attend rien les uns des autres parce qu’on n’a aucun rythme et aucune confiance lors du quatrième quart. Donc encore une fois, tant qu’on ne règle pas ça, rien ne va changer. »

Ces mots de notre Evan Fournier national il y a quelques jours résument parfaitement le mood qui existe aujourd’hui à New York. La liste des problèmes aux Knicks est longue comme le bras, mais les fins de match complètement ratés en sont peut-être le plus grand symbole. On l’a dit en intro, les hommes de Thibs ont encore laissé échapper un gros lead la nuit dernière sur le parquet des Suns, pourtant privés de Chris Paul et Devin Booker. 34-21 pour les Cactus dans le quatrième quart, un Julius Randle out car expulsé, et un avantage de 14 points qui s’envole en l’espace de dix minutes avec Cam Johnson dans le rôle de bourreau. Ce dernier, auteur de son record en carrière avec 38 pions au compteur, a profité d’un raté d’Alec Burks sur la ligne des lancers-francs pour planter le 3-points qui tue au buzzer, le tout… avec la planche. Vraiment, quand rien ne va, rien ne va.

La belle histoire de l’an passé semble désormais très très loin. On attendait des Knicks cette année qu’ils confirment leur retour au premier plan au sein de la Conférence Est, c’est tout le contraire qui est en train de se passer. Et aujourd’hui, c’est à nouveau le flou total sur la direction que va prendre la franchise de Big Apple.