Nikola Jokic devrait signer la supermax extension à l’été 2022 : à votre avis, vous pensez qu’il la mérite ?

Alors que Nikola Jokic est actuellement sous contrat avec les Nuggets jusqu’en 2023, la question de sa prolongation à Denver va revenir de plus en plus souvent sur la table. Mais le suspense pourrait être de courte durée car y’a de bonnes chances que le Joker signe le supermax dès cet été.

241 millions de dollars sur cinq ans. Voilà le contrat qui sera sans aucun doute proposé par les Nuggets à Nikola Jokic lors de la prochaine intersaison. En remportant le titre de MVP la saison dernière, le Joker est désormais éligible à une prolongation supermax et visiblement, il n’a pas trop envie d’évaluer d’autres options. Si l’on en croit son agent Misko Raznatovic, invité du podcast URBONIS (via BasketNews), le génie serbe prévoit en effet de la signer dès que possible : « Selon nos attentes, elle doit être signée cet été. La prolongation au salaire maximum, qu’il mérite bien évidemment. » Si on a vu par le passé que les prolongations au supermax pouvaient parfois se retourner contre les franchises, y’a pas besoin de réfléchir 107 ans du côté du président des Nuggets Tim Connelly. Jokic est évidemment l’un des meilleurs joueurs du monde et à 27 ans, il est en plein dans son prime. Plus de 25 points, 14 rebonds et 8 passes de moyenne encore cette saison, une capacité assez unique de porter le collectif de son équipe, et potentiellement un deuxième titre de MVP consécutif, c’est simple on est devant un joueur tout simplement générationnel. Dans un marché comme Denver qui n’attire pas vraiment les superstars ou même les agents libres d’un standing inférieur, y’a pas plus précieux qu’un franchise player de niveau élite qui souhaite en plus faire toute sa carrière dans l’équipe où il a été drafté.

Ce qui est important à signaler également dans ce dossier, c’est que le noyau des Nuggets est déjà sécurisé sur le long terme, donc la question de la marge de manœuvre pour construire autour du Joker est moins prévalente. Jamal Murray ? Contrat max à 158 millions de dollars jusqu’en 2025. Michael Porter Jr. ? Prolongé pour 172 millions sur cinq ans en septembre dernier. Aaron Gordon ? Extension jusqu’en 2026 (avec player option sur la dernière année) pour un salaire avoisinant les 20 millions à l’année. En 2023-24, lors de la première saison avec le nouveau contrat de Jokic, le quatuor qu’on vient de citer pèsera au total… 132 millions de dollars, c’est-à-dire environ dix millions au-dessus de la limite du salary cap. Bonjour la luxury tax ! Bref, vous l’avez compris, l’addition risque d’être bien salée mais les dirigeants des Nuggets savent que la fenêtre pour éventuellement gagner un titre, c’est maintenant alors ils n’hésitent pas à mettre les moyens pour maximiser leurs chances. Quand vous possédez un joueur calibre MVP comme Jokic, il faut y aller à fond et le petit aperçu qu’a pu avoir Tim Connelly l’an passé quand le quatuor était au complet (entre la trade deadline et la grosse blessure de Murray) l’a sans doute conforté dans cette idée. Juste pour info, quand Murray – MPJ – Gordon et Jokic jouent ensemble, ils en sont à quatre victoires en cinq matchs. Petit échantillon certes, mais échantillon très prometteur quand on se souvient à quel point c’était solide des deux côtés du terrain. Sans la blessure de Jamal, peut-être que cette équipe de Denver aurait pu retrouver les Finales de Conférence Ouest après la superbe épopée de la bulle, voire même aller plus loin. Avec les retours possibles de Murray et MPJ en cette fin de saison, on pourrait avoir un nouvel aperçu bientôt, ce qui risque de pas mal changer la dynamique de la Conférence Ouest.

Pas de surprise. On sait que Nikola Jokic veut rester à Denver, et les Nuggets vont évidemment tout faire pour le conserver le plus longtemps possible. Cela ressemble beaucoup à une formalité, alors rendez-vous dès cet été pour signer et déboucher le champagne ?

Source texte : URBONUS podcast (via BasketNews)