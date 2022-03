Programme NBA : les Sixers se déplacent à Miami, le voilà le premier gros test pour Embiid et Harden

Six matchs. On a six matchs au programme ce samedi après la grosse soirée d’hier. Programme allégé donc, mais programme composé d’un choc XXL à 2h du matin et d’un duel 100% californien. Allez, petite preview.

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 5 MARS

23h : Mavs – Kings (sur beIN Sports 3)

1h : Hornets – Spurs

2h : Wolves – Blazers (sur beIN Sports 4)

2h : Grizzlies – Magic

2h : Heat – Sixers

2h30 : Lakers – Warriors

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Heat – Sixers (2h) : comment passer à côté ? Le leader de l’Est à notre gauche, son dauphin à notre droite, bref difficile de faire mieux. Ce match à Miami, c’est le premier gros test pour les Sixers version Joel Embiid – James Harden, toujours invaincus depuis l’arrivée du Barbu à Philadelphie (quatre matchs, quatre victoires). Parce que c’est bien beau de battre les Wolves, les Knicks (deux fois), ou encore des Cavaliers à bout de souffle, c’en est une autre de se coltiner la bande à Erik Spoelstra, qui vient juste de taper Brooklyn et Chicago tout en ayant perdu d’un petit point seulement sur le parquet de Milwaukee. En cas de nouveau succès, les hommes de Doc Rivers enverraient un gros message au sein de la Conférence Est en vue des prochains Playoffs, mais le Heat aura à cœur de faire redescendre les Sixers de leur nuage et de leur prouver qu’ils ont encore du chemin à parcourir avant d’être au même niveau que Miami. Le gros duel à suivre dans cette rencontre, ce sera évidemment celui entre Embiid et Bam Adebayo, duel qui risque de faire de grosses étincelles dans les raquettes. Quant à Harden, il pourrait être assez tranquille car Jimmy Butler, P.J. Tucker et Caleb Martin sont tous incertains pour cette rencontre (c’est également le cas de Max Strus), tandis que Kyle Lowry est lui d’ores et déjà forfait. Si le Heat se retrouve vraiment limité et que Bam parvient à poser quelques soucis à Jojo, ce sera vraiment au Barbu de prendre les choses en main.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Mavs – Kings pour l’apéro, ça peut être sympa si Luka joue. Pour info, Doncic est incertain à cause d’un bobo au doigt de pied.

Les Hornets – désormais dixièmes – continuent de chuter dans la hiérarchie de l’Est. C’est le moment de faire une série mais les Spurs vont s’accrocher pour permettre à Pop d’égaler Don Nelson au nombre de wins all-time ce soir.

Le plan tanking se déroule à merveille pour Portland (trois défaites de suite avec au moins 30 points d’écart), qui risque de prendre une nouvelle valise ce soir face aux Wolves.

Les Grizzlies croisent la route du Magic, autrement dit Ja Morant devrait bien s’amuser.

Les Lakers sont cata avec sept défaites en huit matchs. Les Warriors sont vraiment dans le dur avec sept revers en neuf rencontres. Pour un LeBron vs Curry, on a connu mieux.

Pour les fans de NCAA, sachez que c’est la dernière de Coach K ce soir devant son public de Duke, tout ça contre le rival historique North Carolina. C’est à minuit, et ce sera un très grand moment !

Soirée chill au programme, mais on sera forcément devant ce Heat – Sixers qui promet beaucoup, en espérant que la bande à Spo ne soit pas trop diminuée pour affronter Jojo et Ramesse. Rendez-vous dès 23 heures pour ceux qui ne peuvent pas attendre, rendez-vous 2h du matin pour tout le monde, et pas d’excuses car demain c’est dimanche.