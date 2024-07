Ne trouvant pas d’accord avec le Heat sur une prolongation de contrat, Caleb Martin fait ses valises. Il rejoint les Sixers de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George !

Il y a quelques semaines, Caleb Martin affrontait les Sixers pour une place en Playoffs. Aujourd’hui, il a décidé de déménager à Philadelphie si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Le contrat serait d’une durée de 4 ans pour 32 millions de dollars, contrat deux fois… inférieur à ce que Miami a pu lui proposer (65 millions sur 5 ans) la semaine dernière. Pour permettre le deal et faire de la place à Caleb Martin, les Sixers viennent de couper l’intérieur Paul Reed.

🚨 CALEB MARTIN REJOINT LES SIXERS !! https://t.co/GByanVnCZD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2024

Ok donc en récupérant Andre Drummond c’est Paul Reed qui est remercié. https://t.co/SCycvSTu5h

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2024

Les Sixers récupèrent en Caleb Martin un ailier qui s’est imposé comme un role player solide au Heat ces trois dernières années : 9,6 points par match, 4,4 rebonds, presque 1 interception, 37% de réussite à 3-points, tout ça en 27 minutes de jeu. Martin a eu son heure de gloire lors du run incroyable de Miami vers les Finales NBA en 2023, torturant notamment les fans des Celtics en finale de conférence (presque 20 points par match, 26 points – 10 rebonds lors du Game 7 au TD Garden de Boston).

Présent en défense et capable de planter de loin, Caleb Martin renforce encore un peu plus une équipe des Sixers qui réalise une grosse intersaison. Paul George, Andre Drummond, Eric Gordon et donc Martin sont arrivés, tandis que Tyrese Maxey et Kelly Oubre Jr. ont prolongé. Si on peut regretter les départs de De’Anthony Melton et Nico Batum, le président Daryl Morey a fait un gros taf.

Côté Heat par contre, l’été 2024 continue d’être très nuageux…

__________

Source texte : ESPN / Miami Herald

Donc si on en croit les différentes sources sur le dossier Caleb Martin, il a refusé un contrat de 65 millions sur 5 ans à Miami et se retrouve désormais avec un contrat de 32 millions sur 4 ans chez les Sixers.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2024

Caleb Martin rejoint donc Max Strus et Gabe Vincent dans le clan des récents bons joueurs du Heat partis à la free agency.

Le Heat va devoir (et vont certainement) trouver du remplacement interne, faudra juste savoir qui va être révélé la saison prochaine as usual.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2024