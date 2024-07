Peu avant la mi-temps du match de préparation de l’Équipe de France face à l’Allemagne, Evan Fournier s’est fait expulser pour avoir offert une écharpe à Dennis Schroder sans son consentement.

Ses 5 points en quelques minutes étaient un bel indice quant à sa forme du jour.

Mais malheureusement, ses mains n’ont pas servi qu’à envoyer des tirs dans le panier…

Evan Fournier et Dennis Schroder ne passeront pas leurs vacances ensemble





Une lutte assez physique dans un match qui ne l’était jusque-là pas spécialement, Evan Fournier qui repousse Dennis Schroder comme un petit avorton, mais ce dernier qui n’a pas sa langue dans sa poche, on le sait, et qui vient susurrer quelques mots à Evan. Des mots dont on imagine que ce n’est pas la recette de la quicher lorraine, et l’ailier français a alors le tort de répliquer par un geste aussi sanguin qu’inaproprié. Mains autour du cou ça ne se pardonne pas, et après visionnage de la VAR c’est donc vers les vestiaires que Vavane se dirige, rejoint un peu plus tard par ses coéquipiers, alors que les Bleus menaient 48-28 à la mi-temps.

🔴 EVAN FOURNIER EXPULSÉ !

Le Français est expulsé après avoir attrapé Dennis Schroder par le cou, après une provocation de l’Allemand. #lequipeBASKET #Paris2024 pic.twitter.com/7eLx5LDg9w





Pas une super nouvelle, pas un super timing, d’autant plus que le sniper français sort d’une saison compliquée et manque de rythme en terme de matchs. Pour en trouver il faudra donc attendre le prochain match et se contenter des miettes de ce samedi. Dommage.