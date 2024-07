Déjà étincelant lors du premier match de préparation contre la Turquie, Victor Wembanyama a profité du déplacement en Allemagne ce samedi pour lâcher une nouvelle masterclass et établir un record personnel.

L’Allemagne, ce n’était que de l’eau pour Wemby à Cologne.

25 points (record en bleu), 5 rebonds, 3 passes, 10/16 au tir dont 5/9 à 3-points, le tout en moins de 20 minutes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et l’impression visuelle ne fait que les confirmer.

Face au champion du monde en titre (certes privé de nombreux cadres), Victor Wembanyama s’est baladé pour guider les Bleus vers une deuxième victoire très convaincante. En dehors de quelques rebonds offensifs que Wemby et ses copains ont accordé en début de match (oui on fait la fine bouche), le phénomène français a comme souvent poser son empreinte des deux côtés du terrain. Sa capacité à dissuader les attaquants adverses d’aller au cercle a rendu la vie misérable aux Allemands, et ces derniers ont été dégoûtés quand Wemby a commencé à enchaîner les fadeaways et les banderilles du parking. Un cheat code, tout simplement.

Score final, 90-66 France ! 🇫🇷

Domination avec un Wemby… on a plus trop les mots. On assiste à une jeune légende du jeu, tout simplement et objectivement.

Gros week-end de repos pour les joueurs, et de réflexion pour Vincent Collet qui devra annoncer son groupe final lundi.

Aligné avec Rudy Gobert en début de match, avec Mathias Lessort aussi en début de deuxième mi-temps, Wembanyama a fini le match avec un +/- de +18 dans la victoire de 24 points des Bleus. Une stat qui symbolise plutôt bien l’impact du bonhomme sur les 20 minutes passées sur le parquet.

Les highlights de Victor Wembanyama contre l’Allemagne

