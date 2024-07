Victor Wembanyama est prêt ! L’alien a commencé l’entraînement collectif avec l’Équipe de France vendredi dernier, mais n’avait pas besoin de plus de temps pour s’adapter. Il a roulé sur la Turquie avec 24 points, 6 rebonds et 4 passes en 19 minutes et des statistiques défensives presque jamais vu.

Les intérieurs turcs ont vécu une soirée cauchemardesque ce jeudi soir. Déjà souffrants face à Rudy Gobert, Mathias Lessort et Guershon Yabusele, ils se sont fait torturer par Victor Wembanyama pendant 19 minutes. Le génie français a tout fait à ses adversaires directs que ce soit près du panier, plus au large où à la distribution. Sortez les popcorns, on va se régaler cet été.

On va manger Gucci tout l'été

D’abord aligné au poste 4, le W a régalé à la passe dans le premier quart-temps. Un caviar sur un système high/low pour commencer, une pocket pass trois actions plus tard et on voyait déjà apparaître une de ses plus grandes forces sur un parquet, sa vision de jeu. En FIBA, les joueurs sont plus resserrés, mais lui est au-dessus, littéralement, et voit ce que les autres n’aperçoivent même pas.

Sa verticalité va servir dans le deuxième quart-temps. Cette fois utilisé en poste 5, il se régale dans les airs et enchaîne les conclusions de alley-oops comme Obélix s’enfile des sangliers. Nando de Colo, Matthew Strazel ou encore Nicolas Batum, tous se régalent à envoyer des prières dans le ciel et Wemby sait y répondre.

Wembanyama au alley oop, avant, une minute plus tard, de mettre facilement son premier 3 points.

Wembanyama au alley oop, avant, une minute plus tard, de mettre facilement son premier 3 points.

Enorme intensité des Bleus qui mènent de 21 points contre la Turquie

En défense, c’est un sketch. Le joueur des Spurs est partout et à la fin du match, les chiffres sont formels : on a jamais vu une telle force d’intimidation en FIBA. Sur ses 19 minutes de temps de jeu, les Turcs ont marqué 10 points à 1/24 au tir et ont réalisé 9 pertes de balles. Un offensive rating à 28,6. Absolument lunaire.

Turkey’s stats in 20 mins with Wemby on the floor:

10 pts

9 tov

1/24 fg (4.2%)

1/10 2p (10%)

0/14 3p (0%)

28.6 ORTG https://t.co/AbvMjsigCZ pic.twitter.com/dJkHbQUJwn

En attaque, c’est presque aussi efficace et le Tricolore ne se gêne pas pour continuer son massacre dans le deuxième acte. À la fin du match Wemby compile 24 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 3 contres à 10/14 au tir, 2/4 de loin et 2/2 sur la ligne, un monstre.

Autre point de satisfaction, l’association avec Rudy Gobert. L’expérience n’a duré que six minutes, mais les deux hommes n’ont cessé de se chercher et se trouver. À la fin de la rencontre, le joueur des Timberwolves s’est exprimé au micro de l’Équipe :

“Ça fait plaisir de jouer avec un joueur unique. On l’a vu ce soir, il aime passer le ballon, il le veut et je parle même pas des choses qu’on peut faire défensivement. J’ai hâte de pouvoir prendre du plaisir chaque soir et l’aider à s’intégrer. Chaque jour, ça va être un challenge pour moi de l’aider à progresser et à devenir meilleur.”

Victor Wembanyama a convaincu tout le monde. Insaisissable en attaque et impassable en défense, il est déjà incontournable pour l’Équipe de France.