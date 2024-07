Alors que plusieurs équipes de la Conférence Est ont réussi à se renforcer sérieusement depuis l’ouverture du marché des transferts, les Bucks étaient restés très discrets jusqu’ici. Mais ils viennent d’ajouter un role player plutôt solide à leur effectif : Taurean Prince.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic. Taurean Prince rejoint donc les Bucks après une saison du côté des Los Angeles Lakers. Il retrouvera ainsi Darvin Ham, l’ancien coach de l’équipe californienne qui vient tout juste de retourner à Milwaukee en tant qu’assistant.

Les détails du nouveau contrat n’ont pas été directement communiqués, mais on partirait sur un an au minimum vétéran.

Prince averaged 8.9 points and 2.9 rebounds while shooting 39.6 percent from 3-point land in 78 games for the Lakers last season. He’s now expected to play a strong role in the Bucks frontcourt. https://t.co/VsEoPP3cfB

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2024

Taurean Prince reste sur une saison à 8,9 points et 2,9 rebonds à 39,6% de réussite à 3-points. Il a joué 78 matchs dont 49 comme titulaire, pour 27 minutes de moyenne. Chez les Bucks de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, il tentera de se faire une vraie place dans la rotation de Doc Rivers. Son expérience représentera un atout pour lui, car on sait que le Doc aime se reposer sur ses anciens.

Est-ce que cette signature va pour autant permettre à des Bucks vieillissants de concurrencer les tout meilleurs de l’Est ? On doute que ça soit suffisant. La conférence s’est vraiment renforcée derrière Boston (les Knicks et les Sixers notamment), et les Daims ne semblent plus représenter la première menace pour les Celtics, contrairement à il y a un an.

__________

Source texte : Shams Charania