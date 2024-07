L’Équipe de France a montré une image formidable pour son premier match de préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Les hommes de Vincent Collet ont roulé sur la Turquie 96 à 46 grâce notamment à un secteur intérieur DO-MI-NANT et une défense étouffante.

On se demandait ce qu’allait donner l’association entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert dans la raquette, la réponse a été rapide. Première action du match, le joueur des San Antonio Spurs reçoit la ballon en tête de raquette et sert parfaitement celui des Wolves qui avait réussi à prendre position. Trois minutes, une pocket pass de l’un pour l’autre et un contre presque commun plus tard, les doutes étaient levés. En défense, le duo fait vivre un enfer aux Turcs qui ne marquent pas le moindre panier lors des six premières minutes du match et la sortie des tours jumelles.

Les rotations sont claires à Rouen. Toutes les six à huit minutes, le cinq présent sur le parquet laisse sa place à cinq autres joueurs. Une manière pour Vincent Collet de voir tout le monde à l’œuvre (chaque joueur a été sur le parquet plus de neuf minutes) et dans des rôles différents en fonction d’avec quels coéquipiers ils évoluent. Par exemple, le Victor Wembanyama poste 4 distributeur du début de match car entouré de Strazel – Cordinier – Coulibaly et Gobert est devenu un poste 5 agressif et scoreur au cœur du deuxième quart avec Ntilikina – Okobo – de Colo et Batum à ses côtés. Dans les deux cas, c’est une boucherie et la France mènent 50 à 28 à la mi-temps. L’alien a un +/- de +23, il n’a même pas joué 12 minutes.

Ça se capte en 5G entre Wemby et Gobert

Le troisième quart temps reprend sur les mêmes bases. Les Turcs ne marquent pas le moindre point pendant plus de cinq minutes et Bilal Coulibaly réalise ses premières actions de grande classe sous le maillot Bleu. Vous prendrez bien un contre, une transition et un and one pour conclure ?

Les rotations fréquentes ont une vertu. Comme Nando de Colo l’a confié en interview à la mi-temps : “ça permet de garder toujours une grosse intensité.” Spoiler, ça se voit.

Les Bleus ont plus d’agressivité que leurs adversaires, plus d’énergie et plus de qualités athlétiques. Ils utilisent la verticalité à outrance en multipliant les alley-oops. Mathias Lessort, Rudy Gobert se régalent et on place une mention à la passe lobée de Nicolas Batum pour Victor Wembanyama qui a failli nous faire recracher notre petit-déjeuner, il était 21h40.

Wembanyama au alley oop, avant, une minute plus tard, de mettre facilement son premier 3 points.

Le dernier quart-temps se déroule sur les mêmes bases. Le score de 73 à 37 à sept minutes de la fin nous rappellent que les effets miroirs sont parfois trompeurs. Les Français se font plaisir en envoyant deux passes dans le dos dans la même action, mais maintiennent une énorme pression défensive de l’autre côté.

Théo Maledon s’est illustré lors de sa première entrée en jeu, Guershon Yabusele a vu la deuxième mi-temps comme un ours voit un pot de miel, Nadir Hifi a continué à envoyer des tirs insensés et nous bah on s’est régalés.

36-63 au tir, 10-22 de loin, 33 passes décisives ou encore 11 interceptions, toutes les statistiques d’équipe sont absolument délirantes. On était déjà excités en pensant aux Jeux olympiques avant ce match de préparation et désormais on ne peut plus attendre. La France s’est montrée sous son meilleur jour, celui qu’on veut voir de nombreuses fois cet été.