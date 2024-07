Pour ce deuxième jour des TQO (tournois de qualification olympique), quelques surprises encore, et déjà les premiers qualifiés pour les demi-finales. On vous résume tout ça !

Les résultats du jour

Montenegro – Cameroun : 70-66

– Cameroun : 70-66 Croatie – Nouvelle-Zélande : 86-90

: 86-90 Pologne – Bahamas : 81-90

: 81-90 Lettonie – Philippines : 80-89

: 80-89 Grèce – République Dominicaine : 109-82

– République Dominicaine : 109-82 Espagne – Angola : 89-81

– Angola : 89-81 Lituanie – Côte d’Ivoire

Porto Rico – Bahrein

Ce qu’il faut retenir

A Riga, le Montenegro a ouvert son compteur victoires face au Cameroun et la Lettonie s’est laissée surprendre par Kai Sotto et les Philippines. Pour ce tournoi, absolument tout est possible demain, on rappelle d’ailleurs que c’est de Riga que débarquera le dernier adversaire des Bleus lors du tournoi olympique.

Du côté de Valence, Santi Aldama et Willy Hernangomez ont fait parler leur talent offensif mais les Espagnols en ont bavé face à de valeureux Angolais, et ces mêmes Espagnols devront s’employer pour gagner “leur” tournoi car dans le même temps la solide formation des Bahamas a gagné son deuxième match, face à la Pologne, et validé par la même occasion sa présence en demi.

A Athènes le suspense bat son plein, et si Giannis Antetokounmpo a explosé les Dominicains (32 points à 100% au tir), ce sont les Croates qui ont fait la… mauvaise opération de la journée en perdant de manière surprenante face à la Nouvelle-Zélande. Croatie, Nouvelle-Zélande, Slovénie… la journée de demain s’annonce stres-sante.

Update à venir du côté de San Juan.

Les classements

Le programme de demain