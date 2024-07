Signature discrète pour le Heat, mais la venue d’Alec Burks sera forcément utile en sortie de banc à Miami. Ses capacités offensives pourraient faire du bien à la second unit.

Il ne sera resté que quelques mois chez les Knicks.

Alec Burks a décidé de prendre un peu le soleil et de jouer à Miami la saison prochaine. Après avoir connu les 28 défaites consécutives avec les Pistons en début de saison, Burks a enfin eu droit au bonheur en étant transféré à New York, notamment en échange d’Evan Fournier. Avec les Knicks, il a eu plus de mal que lors de son passage entre 2020 et 2022, mais a quand même offert des options, notamment pendant la blessure d’OG Anunoby en demi-finales de conférence. Désormais, il continuera sa route en Floride.

Free agent G/F Alec Burks has agreed on a one-year deal with the Miami Heat, sources tell ESPN. pic.twitter.com/s2S7E127NM

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2024

Le montant du contrat n’est pas encore connu à l’heure actuelle, mais nul doute qu’il ne devrait pas trop mettre à mal les finances de sa nouvelle franchise. Avec sa venue, le Heat s’assure une bonne dose de scoring en sortie de banc, pour espérer aller plus haut que le premier tour des Playoffs, et renouer avec les Finales NBA, comme en 2020 et 2023.

Alec Burks peut rapidement prendre feu, avec 10,4 points à 37,6% de loin en moyenne sur l’ensemble de la saison dernière. En tout cas, le joueur devrait s’habituer à la victoire, pour oublier ses tristes années passées du côté de Detroit.

Très belle pioche pour le Heat, qui lance enfin sa free-agency, et probablement à moindre coût, Erik Spoelstra saura forcément utiliser son nouveau joujou à bon escient, comme il l’a toujours fait.