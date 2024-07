Joe Ingles était agent-libre après que le Magic ait décliné la team-option de son contrat. Les Timberwolves ont sauté sur l’occasion et ont fait signer le vétéran australien pour une saison.

Des discussions existaient entre le Boomer et la franchise floridienne pour une deuxième saison à Orlando, mais elles n’ont finalement pas abouti. Résultat des courses, le gaucher part pour une saison dans le Minnesota, où il retrouvera Rudy Gobert et Mike Conley Jr., ses deux anciens coéquipiers du Jazz. Le montant du contrat n’est pas encore connu.

Après une saison à jouer le rôle du parfait moniteur de centre aéré pour la modique somme de 11 millions de dollars, le Magic a trouvé que c’était un peu trop cher et a laissé filer celui qui était très apprécié dans le jeune vestiaire d’Orlando, mais dont la production statistique, à hauteur de 4,4 points à 43,6% dont 43,5% depuis Disney World, 2,1 rebonds et 3 passes de moyenne cette saison était assez limitée. De plus, les prolongations de Jonathan Isaac et Gary Harris et la signature de Kentavious Caldwell-Pope ont quelque peu bouché les ailes.

Free agent F Joe Ingles has agreed on a one-year deal to join the Minnesota Timberwolves, sources tell ESPN. Ingles reunites with his old Jazz teammates Rudy Gobert and Mike Conley Jr. pic.twitter.com/IcZUK2G4Qv

Après avoir fait sauter la banque à Orlando l’an dernier, l’Australien a probablement accepté un rabais. Le départ de Kyle Anderson chez les Warriors a ouvert un spot à l’aile dans le roster des Wolves pour Joe Ingles, qui devrait pouvoir contribuer même sur un temps de jeu limité, ou sa vision du jeu et son shoot extérieur pourraient faire du bien, en plus de son expérience.

Pour le Magic, cette perte est plus préjudiciable dans le vestiaire que sur le terrain, tant Joe Ingles, à 36 ans bien tassés est rattrapé par la réalité, mais son leadership et sa roublardise étaient des qualités indéniables dans cette jeune escouade.

Grosse livraison d’expérience à Minnesota, qui pousse pour aller chercher le titre NBA en 2025. Pour Orlando, le 15è joueur ne sera pas Joe Ingles.

source texte : ESPN