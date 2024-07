Le Orlando Magic est le grand agitateur de cette nuit en NBA et pourtant, ils n’en sont qu’à deux prolongations. Après Goga Bitadze, c’est Gary Harris qui rempile dans la franchise floridienne. 14 millions sur deux ans pour le nouveau back-up de Kentavious Caldwell-Pope.

Gary Harris reste à Orlando. Celui qui a fait ses premiers pas dans la franchise au cours de la saison 2020-21 prolonge encore un petit peu plus l’aventure. Du soleil, un projet jeune et excitant, la possibilité de voir exploser Paolo Banchero et Franz Wagner au plus haut niveau, pourquoi s’en aller ?

L’arrière a en tout cas fait le choix de la continuité en signant un contrat de 14 millions de dollars sur deux ans. Un accord confirmé par Adrian Wojnarowski.

Free agent guard Gary Harris has agreed to a two-year, $14 million contract to stay with the Orlando Magic, sources tell ESPN. Harris will be returning for his fifth season with the Magic — his 11th in the NBA. pic.twitter.com/fNKRq6d8Yu

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2024

Pourtant, hier, après la signature de Kentavious Caldwell-Pope en Floride, beaucoup s’imaginaient un départ du pain de mie le plus célèbre de NBA. Les deux hommes jouent sur les mêmes postes, ont globalement le même profil, le même rôle, mais celui qui a été champion aux Denver Nuggets est plus référencé.

Ah tiens, Gary Harris reste à Orlando.

Je l’aurais bien vu ailleurs, mais bon s’il peut aider KCP en backup et rentrer ses tirs, pourquoi pas. Tarif hyper raisonnable. https://t.co/EkaEWVXdq1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2024

Gary Harris retrouvera donc sûrement le banc de touche la saison prochaine, mais ses qualités de défense et de shoot (dans les bons soirs) aideront le Orlando Magic a encore progresser dans la hiérarchie de la Conférence Est. Et à ce prix-là, c’est cadeau.

