Si on avait encore un petit doute sur le fait que Golden State souhaitait réellement se débarrasser de Klay Thompson lors de cette intersaison, il a été levé. Les Warriors se sont séparés de leur légendaire arrière contre … deux seconds tours de Draft. Définition de la braderie en Californie.

Plus tôt dans la soirée, on apprenait que Klay Thompson quittait les Golden State Warriors après 13 ans de bons et loyaux services pour les Dallas Mavericks. L’arrière était échangé dans un sign-and-trade dont les derniers détails n’avaient pas été dévoilés. Josh Green semblait prendre la direction de Charlotte, mais quelques heures plus tard, toujours rien n’est officiel.

Ce que l’on sait en revanche, c’est la contrepartie que les hommes de la Baie d’Oakland ont reçu en échange du pyromane au bouc. Et la réponse, apportée par Shams Charania, c’est deux seconds tours de Draft. Oui c’est tout.

The Mavericks have sent two second-round picks to the Warriors to complete the Klay Thompson sign-and-trade to Dallas, sources said.

Adrian Wojnarowski a précisé quelques minutes plus tard que l’un d’entre eux était celui des Dallas Mavericks en 2031.

Dallas is sending its own 2031 second-round pick in deal, per source. https://t.co/aLPUSO231s

Alors bien sûr, les deux camps semblaient s’éloigner un petit peu plus chaque jours ces derniers temps, et on s’attendait à ce que Klay Thompson ne soit pas échangé contre un package à la hauteur de son talent … mais quand même. Lorsqu’on voit de surcroît que le quadruple champion NBA n’a signé un contrat “que” de 50 millions sur trois ans, on se dit que les Warriors auraient sans doute pu s’aligner s’ils l’avaient souhaité.

Autant dire que se séparer du roi des Game Six a été une évidence pour le management des Warriors et que l’obtenir a été une partie de plaisir pour ceux des Mavericks.

Échangé contre 2 futurs second tours de Draft.

Et beh…

Sympa la fin.

La valeur de Klay Thompson a baissé ces derniers mois, mais on ne s’attendait peut-être pas à ce que ce soit à ce point là. À lui désormais de retrouver de sa grandeur et de prouver que ce transfert était un manque de respect et pas une triste réussite pour Golden State.

