NBA Free Agency 2024 : toutes les signatures ! // Allez, café

Comme lors du premier live de la Free Agency 2024, la planète NBA a décidé d’être très calme lors de ce nouvel épisode d’Allez Café sur la chaîne Twitch préférée de votre chaîne Twitch préférée. Ce qui a permis à Bastien de revenir tranquillement sur toutes les signatures de la journée sans être interrompu.

Une breaking news a eu lieu lors de ce Allez Café, la prolongation de contrat de Garrett Temple du côté des Toronto Raptors. Autant vous dire que pour voir Bastien s’exciter et sauter sur le canapé, ce n’est pas le non épisode. Mais par contre, si vous pensez avoir raté quelques signatures de cette deuxième journée de Free Agency, ce replay est votre ami. En un petit peu moins d’une heure, vous saurez tout ce qu’il y a à savoir sur les 24 dernières heures en NBA. Qu’est-ce qu’on ferait pas pour vous sérieusement ?

Alors on sort la machine à or noir (on ne parle pas de l’album de Kaaris), on se passe un petit peu d’eau fraîche sur la truffe et on est parti pour 55 minutes et 37 secondes d’un bonheur simple, instructif et reposant. Allez, latte.