En froid avec les Warriors, Klay Thompson était en instance de départ et on savait qu’il n’allait pas prolonger à Golden State. On sait désormais où il va poursuivre sa carrière : chez les Dallas Mavericks !

La nouvelle vient tout juste de tomber, et elle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Klay Thompson a décidé de rejoindre les Mavericks via un contrat de 50 millions de dollars sur 3 ans, avec une player option sur la dernière année. On attend encore des détails car on est sur un sign-and-trade à plusieurs équipes. Dans ce dernier, Josh Green est envoyé aux Charlotte Hornets si l’on en croit le Woj. Le deal doit encore être finalisé.

L’aventure de Klay aux Warriors est donc officiellement terminée, et c’est à Dallas qu’il va tenter de rebondir. On va voir dans quel rôle (Titulaire ? Sortie de banc) mais une chose est sûre : Thompson devrait se régaler avec les opportunités que lui offriront Luka Doncic et Kyrie Irving.

Dallas, dernier finaliste NBA, récupère en Thompson un ancien All-Star sur le déclin (particulièrement en défense), mais aussi l’un des meilleurs snipers de l’histoire. Klay reste une grosse menace derrière l’arc avec près de 39% de réussite à 3-points la saison dernière, et plus de 41% en carrière. Il va tenter d’apporter cette menace ainsi que son expérience de champion NBA (quatre titres avec les Warriors) à une équipe qui vient de goûter aux Finales.

En recrutant Klay Thompson, qui débarque avec Naji Marshall et Quentin Grimes pendant que Tim Hardaway Jr., Derrick Jones Jr. et donc Josh Green font le chemin inverse, les Mavericks espèrent consolider leur place de contender dans une Conférence Ouest qui pourrait être plus redoutable que jamais la saison prochaine.

Outre les Mavs, Klay Thompson intéressait également les Clippers, les Lakers et les Sixers.

Source texte : ESPN

Dallas a donc remplacé Tim Hardaway Jr et Derrick Jones Jr avec Klay Thompson et Naji Marshall.

On en pense ce qu’on veut, mais Nico Harrison et le management des Mavs fait tout pour que Luka Doncic chope un titre sur place. The time is now.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2024