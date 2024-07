L’aventure de Nicolas Batum aux Los Angeles Clippers ne s’est finalement pas terminée en fin d’année 2023 lorsque le Français a été envoyé du côté de Philadelphie. La franchise Californienne vient de récupérer l’ailier cet été en le signant pour 9,6 millions de dollars sur deux ans.

Parfois lorsque vous terminez une histoire avec une personne, elle vous manque et quelques mois plus tard, vous ne souhaitez qu’une chose, la récupérer. Un sentiment ressenti par les dirigeants des Los Angeles Clippers. Ils se sont séparés de Nicolas Batum pour s’octroyer les services de James Harden, mais quelques mois plus tard, les deux hommes vont être réunis sous la même tunique.

Hier, nous apprenions que le Français ne poursuivrait pas l’aventure aux Philadelphia Sixers, aujourd’hui nous assistons à son retour dans la cité des Anges. Adrian Wojnarowski a annoncé la signature de l’ailier pour 9,6 millions de dollars sur deux ans.

Free agent F Nic Batum has agreed on a two-year, $9.6 million deal to join the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024

Alors que certaines rumeurs l’envoyaient aux San Antonio Spurs, aux Los Angeles Lakers, en Europe, ou même en retraite, c’est bien dans son ancienne équipe que Nicolas Batum va faire son retour. Sa famille est restée en Californie et à ce stade de sa carrière, cet élément a certainement été déterminant dans son choix.

D’autant plus que la flamme entre “Batman” et les voiliers ne s’est jamais éteinte. Depuis son départ, il a complimenté à plusieurs reprises Tyronn Lue et cette franchise qui l’a relancé après son passage compliqué à Charlotte. Au moment du décès de Jerry West, le Français avait tweeté, disant qu’il était à jamais reconnaissant envers l’ancien dirigeant des Clipps.

RIP Jerry West, I'll be always grateful 🙏🏽 Prayers up

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) June 12, 2024

Nicolas Batum a évolué à Los Angeles entre octobre 2020 et octobre 2023. Il y a même connu une Finale de Conférence en 2021 et désormais, il s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire commune.

