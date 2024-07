De’Anthony Melton va changer d’air la saison prochaine. L’arrière des Sixers quitte Philadelphie pour rejoindre les Warriors, où il aura la lourde tache de succéder à… Klay Thompson.

Un renfort discret, mais une très belle prise pour Golden State qui obtient un joueur polyvalent, capable de rentrer ses tirs de loin et de faire jouer les autres tout en assurant également de l’autre côté du parquet. “DAM” a tourné à 11,1 points à 38,6% aux tirs dont 36% de loin, 3,7 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception par match la saison passée.

Melton est l’un de ces two-way players sous-estimés en NBA, avec la bonne mentalité et un esprit d’équipe irréprochable. L’ancien de Philly a signé pour une saison à 12,8 millions de dollars, un beau montant pour un joueur qui devrait très bien le rendre à sa nouvelle équipe.

Free agent De’Anthony Melton plans to sign a one-year, $12.8 million deal with the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/LfBenYVJ7T

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2024

Une très belle prise pour les Warriors donc, qui avaient un trou béant au poste 2 depuis le départ de Klay Thompson aux Mavericks. Le Splash Bro étant parti au Texas après une rupture consommée avec sa franchise de toujours, il fallait lui trouver un remplaçant, et c’est ce que les dirigeants de la Baie ont immédiatement fait en rapatriant De’Anthony Melton.

Bien sûr, il n’y a quasiment aucune chance pour qu’il fasse du Klay Thompson, à savoir être 5 fois All-Star, 4 fois Champion NBA ou encore marquer 37 points en un quart-temps pour ne citer que ces exploits. Mais nul doute que Melton saura apporter ce qu’il faut aux Warriors pour se faire adorer dans la Baie. Ces ingrédients devraient être les mêmes que chez les Sixers d’ailleurs, où il était très apprécié.

C’est la fin d’une ère à Golden State, les Splash Brothers, c’est officiellement fini, mais les Warriors ont bien rebondi en signant un autre joueur solide en défense et performant au shoot. C’est déjà ça.

Source texte : Shams Charania