Le petit frère de la fratrie Holiday, Aaron, a trouvé sa place en NBA. Il reste du côté des Houston Rockets pour 10 millions de dollars sur deux ans. Le remplaçant de Fred VanVleet et Amen Thompson a convaincu les dirigeants texans.

Une petite prolongation maline pour les Houston Rockets. Aaron Holiday, meneur de poche des Texans cette saison va prolonger l’aventure. Shams Charania l’annonce, il signe pour 10 millions de dollars sur deux ans.

Free agent guard Aaron Holiday plans to sign a two-year, $10 million deal to stay with the Houston Rockets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Holiday played 78 games as a reserve guard for Rockets’ turnaround season last year. pic.twitter.com/bsQ9psaeNl

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2024

Cette saison, Aaron Holiday a tourné à 6,6 points et 1,8 passe décisive de moyenne en 16 minutes sur le parquet. Un rendement productif qui a convaincu ses dirigeants.

Le petit-frère de Jrue et Justin a déjà évolué aux Indiana Pacers, aux Washington Wizards, aux Phoenix Suns et aux Atlanta Hawks, mais semble enfin avoir trouvé une équipe dans lequel il peut s’inscrire à long-terme. Un projet jeune porté par des stars en puissance Jalen Green, Alperen Sengun ou encore Jabari Smith Jr.

À 27 ans, Aaron Holiday a déjà des airs de vétéran dans ce vestiaire. Il aura un rôle au moins aussi important sur et en dehors des parquets. L’objectif majeur est clair, ramener cette franchise des Houston Rockets en Playoffs le plus vite possible.

Source texte : Shams Charania